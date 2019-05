Wilders trekt lessen uit nederlaag: de PVV moet het land in

Wilders reageerde dinsdag voor het eerst op de nul zetels die de PVV haalde. Hij wijt die aan de tweestrijd tussen Forum en VVD, maar vooral aan het falen van zijn eigen partij: “Als je nul zetels haalt, heb je natuurlijk geen goede campagne gevoerd”.

Daarom gaat het roer om wat betreft zichtbaarheid. Wilders zelf, maar ook andere leden van de PVV-fractie, zullen vaker het land ingaan om kiezers te ontmoeten. En niet alleen in campagnetijd. Dat is een grote omslag na het zelfgekozen isolement van waaruit de PVV tot nu toe opereert. Wilders is doorgaans alleen te zien bij debatten in de Tweede Kamer; zijn fractie zit achter gesloten deuren en heeft nauwelijks direct contact met kiezers. Wilders geeft nu zelf toe dat die strategie niet meer werkt. “We waren te weinig zichtbaar. We zullen meer het land in gaan, in zaaltjes en op straat onze standpunten uitleggen. Of weer acties voeren, zoals eerder bij tankstations. Want onze ideeën zijn nog steeds de beste.”

Wilders blijft het enige lid van zijn partij, en de enige die beslissingen neemt

Leden toelaten, zoals Forum voor Democratie, daarover piekert Wilders niet. “De PVV zal nooit een ledenpartij worden”, zei hij. Maar omdat de partij geen ledenstructuur heeft, is het volgens hem des te belangrijker dat op een andere manier het contact met de PVV-kiezers wordt gezocht.

Wilders blijft het enige lid van zijn partij, en de enige die beslissingen neemt. Na de nederlaag bij de Europese verkiezingen staat volgens hem zijn eigen positie niet ter discussie. “Ik zit hier nog wel tien, vijftien jaar. U zult mij nooit zien vertrekken. Desnoods met een rollator zal ik hier mijn standpunten uitdragen.”

De PVV verdwijnt helemaal uit het Europees Parlement, terwijl de partij de afgelopen jaren nog vier Europarlementariërs leverde. Wel krijgt de PVV daar alsnog een zetel zodra het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.

