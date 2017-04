Wilders neemt groot risico met expansie naar 60 gemeenten

Hij liet het er niet bij zitten. Al sinds 2009 bestiert Knoops zijn eigen Spakenburgse Vrijheidspartij, een partij waarvan het verkiezingsprogramma kond doet van 'veel sympathie voor het gedachtengoed van de PVV'. Hij is er het enige raadslid voor. Zijn banden met de PVV bleven warm - bij de afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten kreeg Knoop een plaats op de PVV-kandidatenlijst, al stond hij te laag om te worden verkozen.

Knoops zelf wist al eind vorig jaar dat zijn Spakenburgse vrijheidspartij volgend jaar waarschijnlijk eindelijk PVV zal gaan heten, toen Wilders aankondigde 'in zo veel mogelijk gemeenten mee te gaan doen'. Hij moet het nog zien, trouwens. "Ik werd niet meteen bevangen door gevoelens van vreugde", schreef hij toen op zijn weblog. "Ik moet eerst nog zien of het allemaal wel gaat lukken." Bovendien: Knoops zag meteen de keerzijde van het plan: "er zal moeten worden gewaakt dat er geen gelukszoekers richting de gemeenteraden gaan bewegen."

PVV de grootste

Vandaag maakte Geert Wilders de selectie van 60 gemeenten bekend waar de PVV op 21 maart 2018 wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn een flink deel van de 23 gemeenten waar de PVV bij de afgelopen landelijke verkiezingen de grootste partij werd, gecombineerd met gemeenten waar de PVV tweede werd. De gemeenten zijn verdeeld over het hele land. Om het aantal gemeenten per provincie min of meer gelijk te houden, blijven acht Limburgse gemeenten waar de PVV de grootste partij werd, nog even in de wachtkamer.

De sprong naar tientallen gemeenten is een gewaagde stap voor Wilders, die tot nog toe alles binnen de partij in eigen hand hield. De PVV deed bijvoorbeeld al twee keer mee met de Statenverkiezingen, maar veel verkiezingsprogramma's van de meeste provinciale PVV's leken kopiën van elkaar. PVV-statenleden werden door leden van de Tweede-Kamerfractie geselecteerd en gecoacht. Ook de kandidaten voor de twee gemeenteraden waar de PVV al deelneemt, zijn in de Tweede Kamer gecontroleerd.