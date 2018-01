Wilders krijgt Rotterdam niet en masse op de been voor demonstratie

Voor Wilders is het een belangrijke dag. Zijn partij heeft geen leden, dus congressen zijn er niet. De schaarse openbare optredens bij de afgelopen verkiezingscampagnes werden pas kort van tevoren aangekondigd. Deze keer moet het anders. Wilders riep eind december al op tot de demonstratie in Rotterdam.

Die stad is belangrijk, omdat het één van de gemeenten is waar de PVV in maart aan de Raadsverkiezingen wil meedoen. Grote concurrent op rechts is Leefbaar Rotterdam, dat steun heeft gekregen van Thierry Baudet’s Forum voor Democratie.

De demonstratie duurt uiteindelijk maar kort. Nadat Wilders enkele minuten heeft gesproken, loopt hij met zijn Kamerleden en Vlaams Belang-voorman Filip de Winter vijfhonderd meter richting het Schouwburgplein, gevolgd door zijn aanhangers. Daar staat Wilders nog even de pers te woord, waarna hij samen met zijn beveiligers weer vertrekt. Aanhangers van Denk lopen ondertussen op de achtergrond met een spandoek.

De PVV doet daar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar Hall hoopt dat het over vier jaar anders is. “Dan zou ik wel op de lijst willen.” Volgens Scheers is het lastig om in een nieuwe gemeente de eerste stap naar oprichting van een partij te zetten. “Je moet mensen goed screenen. Je wilt niet dat er zoiets gebeurt als in Rotterdam.” Daar moest lijsttrekker Géza Hegedüs na een dag alweer vertrekken, toen bleek dat hij bijvoorbeeld sympathie aan holocaustontkenner David Irving had betuigd.

De aanwezige kaders van de PVV willen juist enige afstand houden van de NVU. Johann Scheers, Statenlid uit Gelderland, zegt dat er veel mensen met grofweg dezelfde visie naar Rotterdam zijn gekomen. “De NVU is wel te extreem, maar bij Pegida is dat minder het geval.” Naast Scheers staat Willem Hal, die zichzelf omschrijft als actieve vrijwilliger voor de partij die hij als ‘fatsoenlijk rechts’ omschrijft. Hall komt uit Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek.

Het is Wilders niet gelukt een substantieel aantal Rotterdammers op zijn demonstratie af te laten komen. Tweehonderd van de aanwezigen zijn afgereisde Vlamingen, aldus de Winter. Op het stationsplein staan ook groepjes aanhangers van clubs als het Nederlands Verbond, Pegida en Voorpost. De 67-jarige Peter van Egmond, lid van de Nederlandse Volksunie, is bijvoorbeeld vanuit Velsen op de demonstratie afgekomen. Hij stemt al jaren PVV. “Ik ben voor zelfbehoud. Anders worden we onder de voet gelopen.”

Oproer

Ook Louis Roks, Statenlid in Brabant, is van de partij. Hij maakt zich kwaad over de tegendemonstratie van Denk die in de buurt van de PVV-mars mag plaatsvinden. “Burgemeester Aboutaleb faciliteert zo een oproer. Dit is het effect van de Islam in Nederland.” Jose Maas, uit Tilburg, is met Roks afgereisd. Zij omschrijft zich als actieve vrijwilliger die al negen jaar PVV stemt. “Die kaart tenminste de problemen aan. Alle problemen komen door de VVD. Kijk maar hoe ze Groningen niet oplossen. Bij de vorige Kamerverkiezingen is ook gefraudeerd. Hoe kan het anders dat de stembussen om acht uur dichtgingen, en Rutte om half negen de uitslag al wist?”

“Het is zaterdag, dus we besloten maar eens te komen kijken. Het is een soort uitje.” Lars Hobma

Uiteindelijk moest Wilders het zaterdag met fors minder belangstellenden doen dan de conferentie Nederlandse Leeuw. Daar kwamen vrijdagavond tweeduizend mensen op af, voor een ‘nationale brainstormsessie over migratie en integratie’ waarbij onder meer Thierry Baudet sprak.

Een van de aanwezigen was de 22-jarige Lars Hobma uit Breda. Kort voor de komst van Wilders staat hij samen met een vriend ook even op het Rotterdamse Stationsplein. “Het is zaterdag, dus we besloten maar eens te komen kijken. Het is een soort uitje.” Bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar heeft hij op Baudet gestemd. “Die is iets genuanceerder. Roepen dat hele groepen mensen het land uit moeten gaat te ver. Wilders schreeuwt van alles, maar wat heeft hij na al die jaren in de Kamer bereikt?”

