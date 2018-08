Wilders' cartoonwedstrijd is voer voor Pakistaanse islamisten

Duizenden mensen zijn woensdag in de Pakistaanse stad Lahore bijeen gekomen om te protesteren tegen de voorgenomen Mohammed-cartoonwedstrijd van Geert Wilders. De betogers eisen dat de Pakistaanse regering Nederland dwingt Wilders' competitie te verbieden of, als dat niet lukt, de diplomatieke en economische banden met Nederland verbreekt. Zij zijn van plan om van Lahore naar Islamabad te marcheren om hun eis kracht bij te zetten.

De mars is een belangrijke test voor de Pakistaanse premier Imran Khan, die twee weken geleden aantrad. Hoe gaat hij om met radicale islamisten?

Zo heeft de TLP zich onder leiding van stokebrand-geestelijke Khadim Hussain Rizvi ontwikkeld tot een maatschappelijke en politieke factor van belang in Pakistan – ondanks het feit dat de partij electoraal (nog) geen potten weet te breken. Bij de verkiezingen in juli werd ze zesde, met ruim twee miljoen van de stemmen en nul zetels in het parlement.

Vorig jaar boekte de beweging een grote politieke overwinning via dergelijke betogingen, nadat de toenmalige regering had voorgesteld de eed voor parlementariërs, waarin zij zweren op Mohammed, lichtelijk aan te passen. Aanhangers van TLP legden daarop hoofdstad Islamabad wekenlang plat, er dreigde grootschalig geweld en uiteindelijk zwichtte de regering. Het voorstel werd ingetrokken, de verantwoordelijke minister stapte op.

De partij die de betoging in Lahore organiseert, Tehreek-e-Labaik (TLP), dankt zijn bestaan en succes aan het verdedigen van diezelfde blasfemiewet. TLP werd in 2015 opgericht om Mumtaz Qadri te steunen, een politieagent die in 2011 de gouverneur van Punjab om het leven bracht nadat die de blasfemiewet had bekritiseerd. Qadri werd uiteindelijk opgehangen, maar niet nadat TLP grote straatprotesten had georganiseerd.

De voormalige cricket-ster en playboy dankte zijn verkiezingsoverwinning in juli onder meer aan het feit dat hij verbaal tegen hen aan schurkte. De hardliners steunden hem in zijn strijd tegen de gevestigde partijen. Khan stelde zich op zijn beurt vierkant op achter de strenge blasfemiewet in Pakistan, waar op belediging van profeet Mohammed de doodstraf staat.

Ontwrichtend

De vraag is of premier Khan de islamisten de hand boven het hoofd houdt, en ze zo hun onevenredig grote machtspositie blijft gunnen. De eerste tekenen wijzen daar wel op. De TLP ageert al maanden tegen Wilders' cartoonplan (in juli al zei Rizvi dat hij een atoombom op Nederland zou gooien als hij die mogelijkheid had), maar Khan maakte er meteen een diplomatieke zaak van door zijn minister van buitenlandse zaken op Nederland af te sturen en bezwaar te maken.

Met de mars op Islamabad in het vooruitzicht staat Khan nu voor het blok: maakt hij een (hardere) vuist tegen Nederland of tegen de islamisten? Twee zaken zijn daarbij voor de premier van belang: de houding van het machtige Pakistaanse leger en die van de Pakistaanse bevolking. Vorig jaar greep het leger niet in toen de TLP het maatschappelijk leven ontwrichtte met zijn protesten – ondanks verzoeken daartoe van de toenmalige regering. Khans relatie met de militairen is beter, zo nodig kan hij waarschijnlijk een beroep hen doen.

Maar belangrijker voor Khan is of hij iets te winnen heeft door de confrontatie met de TLP te zoeken, in plaats van met Nederland. De radicalen kunnen electoraal misschien niet bogen op enorme aanhang, hun afkeer van Wilders' plannen wordt in Pakistan breder gedeeld. Ook liberalere moslims zijn niet gediend van het moedwillig beledigen van hun profeet. "Ik ken de westerse manier van denken", zei premier Khan erover. "Zij zullen niet terugkomen van hun vrijheid van meningsuiting, omdat de meerderheid onze liefde voor de profeet niet begrijpt."