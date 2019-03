Wil je als politicus scoren? Treed dan op in een podcast!

De podcast is de nieuwe hype op het Binnenhof. Nog niet zo groot als Facebook, dat bij de vorige verkiezingen in 2017 zo’n belangrijk communicatiekanaal was dat het mede de uitslag bepaalde. De podcast is een veel bescheidener platform. Maar veel exclusiever.

Voor wie het nog niet zelf probeerde: een podcast is een soort ouderwets radioprogramma, via internet (gratis) te downloaden. Vooral de afgelopen tijd zijn de podcasts doorgebroken. Luisteren kan op elk moment, onderweg in de auto of tijdens het hardlopen.

In dat tijdloze zit voor politici de grote aantrekkingskracht. Als ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers in januari te gast is in een podcast, kan hij in maart daar nog steeds kiezers mee bereiken.

Met de politieke podcast is ook de lange adem terug in de politieke verslaggeving. De NOS heeft de wekelijkse politieke podcast ‘Vullings en Van Weezel’, die voor een belangrijk deel teert op de vertelkunst van Max van Weezel, politiek redacteur bij opinietijdschrift Vrij Nederland. NRC Handelsblad trekt bezoek met ‘Haagse Zaken’.

Cultheld PG Kroeger

Bijzonder is het succes van ‘Betrouwbare Bronnen’, een podcast van journalist Jaap Jansen die begon met slechts 1700 luisteraars, maar waar politici nu voor staan te dringen om er de wekelijkse hoofdgast van te mogen zijn. Ze krijgen dan een vol uur het podium, iets wat in tv-land ondenkbaar is.

De roem van deze podcast strekt al zo ver, dat die zijn eigen cultheld heeft opgeleverd. Want ‘Betrouwbare Bronnen’ heeft wekelijks een hoogst curieuze gast, de oud-ambtenaar en politiek historicus Pieter Gerrit Kroeger. Deze ‘PG’ voorziet als een ouderwetse professor de politieke actualiteit van commentaar, in eloquente volzinnen. Ook hij is wekelijks een vol uur aan de praat, over ­kabinetten van vroeger.

Het bijna ouderwetse fenomeen PG is ontdekt door twee jonge ondernemers die de podcast als start-up lanceerden, omdat ze toekomst zien in dit soort ‘trage informatie’ over politiek en wetenschap. Dat hadden ze scherp gezien. Driekwart van de luisteraars van de politieke podcast is jonger dan 35. Met zo’n jong publiek willen politici in verkiezingstijd dolgraag in de uitzending komen.

In zijn tijd als topambtenaar diende Pieter Gerrit Kroeger twee CDA-bewindslieden van onderwijs; hij was hun politiek assistent, die zonder Google of laptop alle politieke dossiers voor ze overzag. Kroeger is niets vergeten. Hij vertelde onlangs hoe hij met Deetman in Peking als een van de eersten ter wereld een hoge vertegenwoordiger van het communistische regime hoorde toegeven dat de Culturele Revolutie een ‘catastrofe’ was geweest.

Kroeger schreef later boeken over het CDA, zijn partij, maar afgezien van een enkel optreden als ‘CDA-watcher’ bleef zijn roem op het Binnenhof beperkt. Tot nu. Zijn geheugen wordt gevreesd. In een recente podcast vertelde hij over de ‘grootste rekenfout ooit’, van 50 miljard. “Die werd gemaakt door premier Rutte, in het bedrag voor de steun aan Griekenland”, wist hij nog.