Wijst Sir Brady de weg uit het brexitdoolhof?

Ook als er niets gebeurt, gebeurt er van alles in het Verenigd Koninkrijk. Voor de buitenwereld was het maandag een vrij kalme dag. Er waren twee gelijktijdige persbriefings, een Britse en een Brusselse, weinig spectaculair. Toch buitelden journalisten de hele dag over elkaar, met steeds weer nieuw nieuws over de brexit.

De berichten bestonden in belangrijke mate uit beschouwingen over de haalbaarheid van een nieuw voorstel dat circuleert onder Conservatieve parlementariërs. Het is afkomstig van Sir Graham Brady, een invloedrijk ­Lagerhuislid, en biedt mogelijk een uitweg uit de impasse waar het ­Verenigd Koninkrijk in is beland. Op 29 maart stapt het land uit de Europese Unie, maar nog altijd is er met Brussel geen regeling over hoe het daarna verdergaat.

Als mijn voorstel wordt aangenomen, dan geeft het May enorm veel stuwkracht in Brussel Sir Graham Brady, Lagerhuislid van de Conservatieven

Brady denkt dat hij een oplossing heeft die voor beide kanten accep­tabel is. In Brussel wordt immers steeds, ook maandag, gezegd dat het akkoord waar de 27 EU-leiders en ­premier May hun handtekening onder hebben gezet, niet kan worden veranderd. Van Britse zijde wordt juist gezegd dat het zal moeten worden veranderd om parlementaire steun te verkrijgen.

Codicil Graham Brady ziet de oplossing in een ‘codicil’ – premier Mark Rutte zou het waarschijnlijk een inlegvel noemen. Brady wil een soort addendum toevoegen aan het akkoord, dat duidelijk maakt dat de Britten niet voor eeuwig vastzitten aan Europa als de onderhandelingen mislukken. “Als mijn voorstel wordt aange­nomen, dan geeft het May enorm veel stuwkracht in Brussel”, zei Brady op de radio. Hij zou ook al met May over zijn idee hebben gesproken. Verscheidene van zijn Conservatieve collega’s zouden voor zijn. Of zijn voorstel al dan niet in stemming wordt gebracht, weet hij pas dinsdag, als de voorzitter besloten heeft welke voorstellen hij toelaat.

Backstop Dinsdag stemt het Lagerhuis over ­verschillende teksten die richting moeten geven aan de toekomst. Er ligt, behalve het plan van Brady, onder meer een voorstel van Labour-politica Yvette Cooper, waarin ze pleit voor uitstel van de uittreding en één van de Conservatieve politicus Dominic Grieve, die het parlement een voorstel wil laten doen. Premier May, zo ving een jour­nalist van nieuwssite Politico op, zou intussen bezig zijn om de EU zover te krijgen, dat een passage die in 2017 uit het conceptakkoord is verdwenen, terugkeert. Het zou gaan om een zin over de backstop, de veiligheidsmaatregelen die moet voorkomen dat er tussen Ierland en Noord-Ierland een fysieke grens wordt opgericht. Als die zin weer in het akkoord zou staan, zouden veel meer parlementsleden voor stemmen. Het gerucht is niet bevestigd. Meer lezen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie? Op trouw.nl/brexit verzamelen wij de beste artikelen over de brexit.

