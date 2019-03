Wiebes wil meer capaciteit voor Groningse dossiers

Na het overleg werd bekendgemaakt dat de versterking van 1.588 woningen die al een uitgebreid versterkingsadvies hadden, nu ook echt kan worden uitgevoerd. Eerder stond de versterking daarvan nog op losse schroeven.

In Groningen moeten ook nog zo’n 15.000 andere panden worden geïnspecteerd. Volgens de Groningse commissaris van de koning, René Paas, is er te weinig capaciteit voor het beoordelen van de inspectierapporten. Er kunnen momenteel 4.000 woningen per jaar worden geïnspecteerd, maar er kunnen jaarlijks maar duizend van die rapporten worden beoordeeld.

Tijdens het bestuurlijke overleg zijn ook afspraken gemaakt over het Nationaal Programma Groningen, waarin de komende tien jaar meer dan een miljard euro beschikbaar is voor een nieuw perspectief voor de provincie. Elke aardbevingsgemeente krijgt nu alvast 15 miljoen euro voor het opzetten van lokale projecten. Ook de provincie Groningen krijgt alvast 15 miljoen euro.

Verder komt er 331 miljoen euro om de gezondheidszorg aardbevingsbestendig te maken. Zorgcentra moeten door de aardbevingen hersteld of zelfs gesloopt worden.

Afgesproken is dat twintig Groningse zorgcentra verdwijnen. Daarvoor in ruil verrijzen op negen plaatsen nieuwe gebouwen. Nog eens 48 zorggebouwen worden versterkt.

De bouwplannen moeten eind volgend jaar klaar zijn. Als een zorginstelling tegen de vlakte moet, zullen ze proberen het gedoe voor bewoners tot een minimum te beperken.

