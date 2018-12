Wiebes wil bedrijven zo nodig dwingen om van het Groningse gas af te stappen

Goed nieuws voor Groningen: de afbouw van de gaswinning ligt, volgens minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat (VVD), ‘ruimschoots op schema’. De operatie verloopt zelfs zo voorspoedig dat de kraan mogelijk al in 2025, of iets later, geheel dicht kan.

Voor de inwoners van het aardbevingsgebied is dat een meevaller. Sinds de zware aardschok van begin dit jaar bij Zeerijp (3,4 op de schaal van Richter) staat het kabinet onder grote druk de gaswinning te verminderen. Drie maanden later nam Wiebes een ferm en onverwacht besluit: de gaskraan moet uiterlijk in 2030 geheel dicht zijn.

Sindsdien overheerst scepsis in Groningen, waar bewoners zich stelselmatig in de steek gelaten voelen door de overheid. De minister bezweert in een brief die hij maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd dat de afbouw van de gaswinning voorligt op het schema. Wiebes verwacht dat er in 2023 minder dan 5 miljard kuub gas uit het Groningenveld wordt gehaald. Ter vergelijking: in 2012 ging het nog om ruim 48 miljard kubieke meter.

Wiebes noemt zelf geen jaartal waarin de winning geheel gestopt moet kunnen zijn, maar directeur Bart Jan Hoevers van Gasunie zei maandag tegen RTV Noord: “Ik zet mijn geld nu eerder in op 2025 dan op 2030”.

Daarnaast is het ‘essentieel’, aldus Wiebes, dat de grootste gasverbruikers van Nederland worden losgekoppeld van het Groningenveld. Uiterlijk in oktober 2022 moeten deze negen bedrijven zijn overgestapt op een andere, liefst duurzame energievoorziening. De minister richt zich op deze relatief kleine groep, omdat zij samen goed zijn voor een jaarlijks gasverbruik van meer dan 3 miljard kuub.

Om de operatie in Groningen te laten slagen, zijn op korte termijn twee zaken cruciaal. Ten eerste moet in Zuidbroek een stikstof­fabriek worden gebouwd. Daar kan uit het buitenland geïmporteerd gas geschikt worden gemaakt voor fornuizen en cv-ketels.

Dwang

De minister is ‘uitvoerig in gesprek met deze groep bedrijven over concrete ombouwplannen’, zegt hij. Of dat in alle gevallen tot een succes leidt, is onzeker. Daarom bereidt Wiebes een wijziging van de Gaswet voor om deze bedrijven zonodig te kunnen dwingen van het Groningse gas af te stappen. Het kabinet heeft 75 miljoen euro beschikbaar als ‘nadeelcompensatie’.

Een woordvoerder van Wiebes ontkent dat hij aan die wetswijziging werkt, omdat de gesprekken met de grootverbruikers stroef zouden verlopen. “De minister wil gewoon geen enkel risico lopen. De wet is een stok achter de deur.”

Directeur Grünfeld van VEMW zegt ‘verrast’ te zijn over de haast die de minister maakt. Zijn organisatie had heel graag afspraken willen maken met de bewindsman over de manier waarop bedrijven verder kunnen zonder het Groningse gas. “Nu blijkt dat er al een wet in de maak is.”

Opvallend is dat Wiebes in zijn Kamerbrief terugkomt van een eerder plan. De minister heeft eerder dit jaar een kleine tweehonderd bedrijven per brief laten weten dat zij zo snel mogelijk moeten stoppen met het verbruiken van gas uit Groningen. Wiebes haalt nu de druk van de ketel. Deze bedrijven krijgen meer tijd om straks direct van gas over te kunnen stappen op duurzame energie.