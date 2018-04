Wiebes verwachtte tegenprestatie van Unilever en Shell voor afschaffing dividendbelasting

De VVD rekende op een tegenprestatie van Unilever en Shell, in ruil voor het afschaffen van de dividendbelasting. Dat blijkt uit een stuk dat Erik Wiebes, nu minister van economische zaken, opstelde voor de formatieonderhandelingen. Gisteren gaf premier Rutte dat stuk vrij. De concessie van die bedrijven zou er volgens Wiebes voor zorgen dat de afschaffing veel minder zou kosten dan de begrote 1,4 miljard.

Het interne VVD-document is volgens Rutte opgesteld ‘na consultaties binnen de partij’. Wiebes was destijds als staatssecretaris van financiën verantwoordelijk voor belastingen en baseerde zich mede op notities van Financiën en Economische Zaken.

Uit het stuk blijkt dat de omstreden afschaffing van de dividendbelasting voor een belangrijk deel bedoeld was om Unilever en Shell te bewegen hun hoofdkantoor in Nederland te houden. Zouden beide bedrijven hun zetel naar het buitenland verplaatsen, dan zou de dividendbelasting jaarlijks zo’n 550 miljoen minder opbrengen, schrijft Wiebes.

Maar de minister verwachtte ook iets terug van de bedrijven. Het verlies van 1,4 miljard aan inkomsten uit de dividendbelasting zou dan ‘genuanceerder’ worden. “[M]et de grote beursfondsen [moeten], indien zij definitief voor Nederland zouden kiezen, afspraken worden gemaakt over aanvullende investeringen in Nederland”, schrijft Wiebes. Ook door ‘gewijzigde arrangementen in de fiscaliteit’ zouden ‘wezenlijke extra belastinginkomsten te verwachten zijn’.

Ruilmiddel

Pikant is dat Wiebes het afschaffen van de dividendbelasting zelfs als troef in de onderhandelingen met Shell over het terugbrengen van de aardgaswinning in Groningen zag. De ‘afspraken’ of ‘gewijzigde arrangementen’ zouden ook ‘m.b.t. de aardgaswinning’ te maken zijn, zo staat in het stuk.

Wiebes onderhandelt momenteel met Shell en Exxon over de voorwaarden waaronder de aardgaswinning in Groningen zo snel mogelijk kan worden gestaakt. Volgens de betrokken partijen lopen die gesprekken constructief, zo lieten zij recent weten. Maar de Nam, waar Shell en Exxon de aandeelhouders zijn, liet vorige week nog weten minder verantwoordelijkheid te willen dragen voor de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Dat was een reactie op het besluit van Wiebes om de gaswinning snel te willen stoppen.

Het feit dat Wiebes een tegenprestatie verwachtte van Unilever en Shell bevestigt de grote rol die de bedrijven achter de schermen hebben gehad in het besluit om de dividendbelasting af te schaffen. Uit de andere documenten die gisteren door premier Rutte openbaar zijn gemaakt blijkt dat ambtenaren veelvuldig contact onderhielden met die bedrijven.