Wiebes maakt haast met dichtdraaien gaskraan

Wiebes schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat alles op alles wordt gezet om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk geheel te stoppen. “De voortgang in de afgelopen maanden vind ik veelbelovend”, aldus de minister. De bouw van de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek ligt op schema. Begin 2022 moet de installatie gereed zijn om geïmporteerd gas uit het buitenland geschikt te maken voor de Nederlandse huishoudens.

Energieslurpers Cruciaal voor het slagen van het gasplan van Wiebes is dat de ‘industriële grootverbruikers’, oftewel de energieslurpers, afkicken van het Groningse gas. Deze bedrijven zullen moeten overschakelen naar een ander soort gas of een vorm van duurzame energie. De gesprekken met deze grootverbruikers verlopen voorspoedig, meldt Wiebes. Wat ook helpt, is dat Duitsland minder Nederlands gas nodig heeft vanwege de komst van een nieuwe elektriciteitscentrale in Keulen. Als alles meezit, kan de gaswinning in Groningen in 2022 zijn teruggelopen naar 4 miljard kuub per jaar. Ter vergelijking: in 2013 haalde de Nam nog 53 miljard kuub uit het Groningenveld.