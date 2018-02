Wiebes heeft team voor klimaatakkoord rond

Ze staan al te trappelen, zegt VVD-minister Wiebes van klimaat en economische zaken. Vijf kopstukken, uit politiek en bedrijfsleven, gaan voor hem aan de slag. Ze leiden de komende maanden de onderhandelingen over ‘zijn’ nieuwe, landelijke energie- en klimaatakkoord. Looptijd: tot 2030. In dat jaar wil Rutte III 49 procent minder CO2 dan in 1990 uitstoten. Het succes van het zelfverklaarde ‘groenste kabinet ooit’, staat of valt met het onderhandelingsresultaat.

Als de klimaatdeal slaagt, begint de uitvoering ervan in 2019. Komende zomer wil Wiebes al afspraken zien. De plannen, met miljardenkosten, moeten wel in nieuwe begrotingen mee. De Europese Commissie wil ook horen welk klimaatbeleid eraan komt in Nederland, al jaren een zorgenkindje op milieugebied. Wiebes gaat de onderhandelaars niet zelf op de vingers kijken. Dat besteedt hij uit aan oud-minister Nijpels, die bij het huidige, kleinere, energieakkoord al de naleving controleert.

Geen h emelbestormende ideeën Toch wil Wiebes niet alleen toekijken. Hij presenteerde gisteren een eigen lijst met wensen, of beter gezegd zorgen. “Ik zit niet te wachten op dure, hemelbestormende ideeën. Want dan haken mensen af.” Ook mag het bedrijven niet het land uitjagen. En bij alle afspraken moet geregeld worden dat er genoeg techneuten zijn, mbo’ers vooral, die ze uit kunnen voeren. Technisch personeel is schaars, maar onmisbaar voor windmolens, isolatie of het ombouwen van vuile fabrieken. Wiebes strikte grote namen om de onderhandelingen te leiden. Dat er een klimaatdeal komt, daar rekent hij op. “We zijn goed in staat om milieu- en klimaatdingen op te lossen in dit land”, zei hij gisteren in een toelichting op zijn werkkamer. Zure regen, looddampen, kolenkachels thuis? Allemaal grote dingen die Nederland achter zich heeft gelaten, aldus een opgewekte Wiebes. Dan moet dit ook lukken. Punt is wel: CO2-uitstoot, de oorzaak van de opwarming van de aarde, is een probleem van een andere kaliber. “CO2 zit overal”, aldus Wiebes.