Wie treedt in May's weinig benijdenswaardige voetsporen?

Pleitbezorger van een harde brexit Lees verder na de advertentie Dominic Raab, oud-minister voor brexitzaken © AP Als fanatieke brexiteer zal Dominic Raab (45) een duidelijke koers varen met de Conservatieve Partij. Raab voerde campagne voor brexit en na het referendum pleitte hij voor een breuk met de Europese Unie zonder akkoord. Vanwege zijn weerstand tegen de deal die May met Brussel sloot, stapte hij in november vorig jaar op als minister voor brexitzaken. Dat hij op die post terechtkwam was al opmerkelijk. May had Raab bij haar aantreden jKuist naar de achterste bankjes in het parlement verwezen, omdat hij in een eerdere functie uitlatingen had gedaan die zij niet kon waarderen. Zo noemde hij feministen ‘afschuwelijke fanaten’ die het mannen maar moeilijk maken. De politicus die zich inzet voor alles wat typisch Brits is, heeft zelf een multiculturele achtergrond. Hij is de zoon van een Tsjechische jood die in 1938 vluchtte voor de nationaal-socialisten en hij is getrouwd met een Braziliaanse vrouw. Dominic Raab studeerde rechten aan de universiteiten van Oxford en Cambridge en heeft een zwarte band in karate.

Verguisd, maar favoriet bij de bookmakers Boris Johnson, oud-burgemeester Londen © AFP Als kind wilde hij ‘Koning van de wereld’ worden. Maar voor de baan van premier van Groot-Brittannië doet Boris Johnson (54) het ook. Hij is veruit de bekendste in het rijtje van Tories die nu leider van de partij willen worden en daarmee ook van de Britse regering. Maar waar de flamboyante politicus met de wilde haardos precies voor staat, is niet altijd even duidelijk. Wel is het helder dat Johnson voor brexit is. De politicus was een van de drijvende krachten achter het referendum en hij voerde campagne voor het vertrek uit de EU. Maar vlak nadat hij nog hevig tekeerging tegen de ‘schandalige deal’ van May, steunde hij die ineens. In juli stapte hij dan toch op, nu omdat hij het niet eens was met het voorgestelde Chequersplan van May en omdat de premier maar niet vertrok. De voormalige burgemeester van Londen, die graag op de fiets stapt en befaamd is om zijn ludieke acties, is bekend in het land en bij de conservatieve kiezers – en hij is favoriet bij de bookmakers. Maar populair bij zijn fractiegenoten is hij niet. In Brusselse kringen wordt de voormalige EU-correspondent verguisd vanwege zijn gestook in Europese zaken.

Brein van brexit met Leninposter Michael Gove, Landbouw- en milieuminister © AP Michael Gove, ook wel ‘the brains behind brexit’ genoemd, trok tijdens het referendum op met Boris Johnson. Maar de twee kregen ruzie toen Gove (51) zelf onverwacht een gooi deed naar het leiderschap van de Conservatieve Partij. Toen Theresa May die strijd had gewonnen, leek Gove uitgerangeerd. Maar vorig jaar benoemde ze hem toch tot minister van landbouw en milieu. Op die terreinen bouwde Gove een degelijke reputatie op en ondertussen bleef hij May trouw steunen. Dat maakt hem nu tot een geschikte kandidaat voor het redelijke midden in de partij, maar het is de vraag of hij veel kiezers kan aanspreken. Gove trok wel de aandacht met een speech waarin hij Labour-leider Jeremy Corbyn belachelijk maakte. Gove is niet van sjieke afkomst, zoals veel Conservatieve voorlieden dat wel zijn. Hij werd als baby geadopteerd door een vishandelaar en diens vrouw in de Schotse stad Aberdeen. In zijn kantoor hangt een portret van de revolutionaire Sovjet-leider Vladimir Iljitsj Lenin.

Oud-bankier wil ordelijke brexit Andrea Leadsom, minister zonder portefeuille © AP Brexit kan er komen, maar dan moet die wel goed georganiseerd zijn, vindt Andrea Leadsom (56). Daarom heeft ze de deal van Theresa May steeds gesteund. Toch stapte ze eerder deze week op als minister, om afstand te nemen van May in de race om het leiderschap. In 2016 trad de politica uit het midden van Engeland nog aan in de strijd om David Cameron op te volgen als leider van de Tories. Maar ze moest zich terugtrekken na ophef over haar opmerking dat zij, als moeder, een betere aanvoerder zou zijn dan May. May had verteld dat zij en haar man geen kinderen konden krijgen. Toch stelde May, toen zij eenmaal premier was, Leadsom aan om minister te worden. Vanwege haar taak in de regering, als Leader of the House of Commons onderhield ze de relaties met het parlement, kwam ze vaak in aanvaring met de uitgesproken voorzitter van het Lagerhuis John Bercow. Bij veel Conservatieven is ze daarmee juist populair geworden, omdat Bercow als remainer wordt gezien. Leadsom werkte ruim 22 jaar in het Britse bankwezen.

