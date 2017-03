Wie Rutte framet als ‘weglach-premier’ krijgt het als een boemerang terug

Rutte pareerde dat verwijt altijd vakkundig. ‘Weglachen’? Welnee, ik ben ‘een optimist’, zei hij. En dus waren de SP’ers natuurlijk pessimisten. Je framet Rutte als een ‘weglach-premier’ en je krijgt het als een boemerang terug: jij bent een zurige pessimist.

Ze zeggen dat hij zoveel lacht. Tja, lachen is normaal

De VVD heeft ‘optimisme’ inmiddels tot een centrale boodschap in de campagne gemaakt. We zien een filmpje met een lachende Rutte. “Ze zeggen dat hij zo veel lacht. Tja, lachen is normaal. Optimisme brengt je een stuk verder dan pessimisme.”

Rutte staat voor optimisme, is het frame.

Wat zegt iemand als Sybrand Buma over dat optimisme? Het is ‘weglachen’, volgens Buma. Rutte zegt dat hij Nederland een ‘supergaaf’ land vindt - hij heeft er geen oog voor dat veel mensen oprecht onzeker en bezorgd zijn over de toekomst. Die gevoelens mag je niet als pessimisme afdoen.

Het is hetzelfde spel als in de afgelopen jaren. Met één verschil. Als de ander jou framet als ‘weglacher’, krijgt die dat als een boemerang terug: die ander is een zure pessimist. Als jij jezelf framet als een optimist, krijg jij dat als een boemerang terug - je ridiculiseert de zorgen van de mensen. Eigenlijk heeft de VVD met dat filmpje haar boemerang uit handen gegeven.

