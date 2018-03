Wie richtte zijn pistool op de burgemeester van Voerendaal?

Burgemeester Wil Houben van Voerendaal reed stapvoets toen hij op 26 februari rond half tien naar zijn werk ging. De Limburgse heuvels waren bedekt met een verse laag sneeuw en het was glad op de Retersbekerweg. Houben stond dan ook zo stil toen er een gemaskerde man op de weg stond, en een vuurwapen op hem richtte. Ze keken elkaar aan, en langzaam liep de schim op hem af.

Het was bijna surrealistisch, zei Houben vandaag tegen de plaatselijke pers. “Hij kwam steeds dichterbij. Dan weet je instinctief dat het helemaal fout is. Mijn verstand zei ‘rijden’, mijn lichaam deed zijn werk.” Volgens Houben (VVD) gaat justitie er vanuit dat de man het op hem persoonlijk gemunt had. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat de man twee uur op de burgemeester heeft staan wachten. Daarmee is dit incident een van de zwaarste bedreigingen van een Nederlands gezagsdrager ooit.

Harde aanpak

De gemeente Voerendaal treedt sinds kort hardop tegen praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Houben is in die aanpak het boegbeeld van een crimefighter die stelt dat de zaken binnen zijn gemeentegrenzen te lang op hun beloop zijn gelaten. Ongehinderd konden lokale criminelen daar hun gang gaan. Maar met omvangrijke bestuursrechtelijke acties grijpt Houben nu in, in nauwe samenwerking met justitie en de Belastingdienst.

Een kwart van de burgemeesters zegt weleens bedreigd te zijn met een crimineel oogmerk

Alleen al in 2017 rolde Voerendaal in samenwerking met justitie en politie een volledig xtc-lab op en greep in bij twee woonwagenkampjes waar wietplantages werden ontdekt, verpakte drugs, een wapenarsenaal en een grote hoeveelheid zwart geld. Ook sloot of verplaatste de gemeente een aantal illegale chalets in het buitengebied.

Of dat harde optreden direct te maken heeft met de bedreiging is nog niet vastgesteld, maar wel waarschijnlijk. Eind juni 2017 ging ook al de auto van Voerendaals wethouder Patrick Leunissen in vlammen op. Een geplande receptie ging later niet door omdat het volgens Houben niet verstandig was “ons nu gegroepeerd als gemeente¬bestuur ergens te laten zien”.

Een maand later vertelde hij dat hij sterke aanwijzingen had dat twee broers met de bedreigingen te maken konden hebben. De gemeente had ze eerder opgedragen om hun woonwagenchalets te verplaatsen. Het politieonderzoek naar de brandstichting heeft niets opgeleverd. Onduidelijk is of de bedreiging van Houben ook met deze kwestie te maken heeft. Houben mag van de politie geen nadere mededelingen doen.