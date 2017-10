Wie mag de Amerikaanse centrale bank 'greater' maken van Trump?

Wie wordt de opvolger van Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank? Die vraag speelt al sinds Trump het Witte Huis betrad, maar misschien blijft ze wel gewoon. Yellen behoort namelijk tot de vijf overgebleven kanshebbers voor de positie bij de Fed. Vandaag stond haar sollicitatiegesprek op de agenda. De president zei laatst dat hij alle kandidaten even lief heeft en gauw een knoop doorhakt.

Niet zo lang geleden vond Trump Yellen te politiek. Als Fed-voorzitter paaide ze president Obama – haar partijgenoot – met lage rentetarieven en kunstmatig hoge beurskoersen. Dat beweerde Trump althans als presidentskandidaat. Maar eenmaal in het Witte Huis zei hij Yellen te respecteren. Hij noemde haar een ‘lage-rente-mens’, net als hijzelf, en zei een herbenoeming te overwegen omdat ze haar werk goed doet. Op 3 februari loopt haar vierjarige termijn af.

Niet alle Republikeinen zouden daarvan gediend zijn. Conservatieve leden van het Huis van Afgevaardigden zijn een campagne begonnen om haar herbenoeming tegen te gaan, werd vandaag bekend. Republikein Warren Davidson vraagt collega’s een petitie te tekenen tegen een nieuwe termijn-Yellen. “Ik weet niet of we de Fed weer great kunnen maken, maar het moet wel beter kunnen”, zei hij tegen persbureau Bloomberg. Niet het Huis van Afgevaardigden, maar de president en de Senaat gaan overigens over de benoeming.

Onder druk

Vanuit de Republikeinse partij klinkt al jaren kritiek dat de Fed te veel z’n eigen gang gaat. Niet alleen als de bank maatregelen neemt om haar wettelijk vastgelegde doelen te bereiken: maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent. Ook waar het strengere regel­geving voor Wall Street betreft, een reactie­­ op de crisis van 2008.

De president­­ staat onder druk om de Fed naar z’n hand te zetten. Ook al is het gebruikelijk dat een nieuwe president de zittende centrale bank-voorzitter een volgende termijn gunt.

Onder Yellens heerschappij daalde de werkloosheid van 6,7 naar 4,2 procent

Wie Yellen afwijst, zal ook niet blij zijn met haar huidige Fed-collega Jerome Powell, ook al wil die de regelgeving voor banken versoepelen. Twee andere kandidaten staan op grotere afstand van het huidige beleid. Kevin Warsh was economisch adviseur van president George W. Bush en zat tijdens­­ de financiële ­crisis in het Fed-bestuur. Hij wil dat de Fed zijn taken beperkt en geen politiek bedrijft. Econoom John Taylor van Stanford University was ­kritisch op het uitgebreide opkoopprogramma van de Fed en bepleit­­ een hoger rentetarief.

In juli noemde Trump zijn economisch adviseur Gary Cohn een voorname kandidaat. Maar Cohn was kritisch over Trumps reactie op de demonstratie van extreem-rechts in augustus­­ in Charlottesville, en volgens betrokkenen slonken zijn kansen zo. De oud-bankier van Goldman Sachs zit nog bij de laatste vijf. Zijn ideeën over monetair beleid zijn niet bekend.