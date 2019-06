Wie lost het conflict tussen de VS en Iran op? De hoop is nu gevestigd op de Japanse premier Abe

Kan Japan het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran oplossen? Die kans lijkt klein, toch is er van beide kanten wel hoop dat de Japanse premier Shinzo Abe, op bezoek in Teheran, voor beweging kan zorgen in de vastgelopen relatie. Abe, die woensdag in Iran aankwam, praat daar met president Hassan Rouhani en met de religieuze leider Ali Khamenei.

De hoop in Teheran is dat Abe de spanning wat kan verminderen. Dat zou moeten leiden tot een versoepeling van de sancties, die het land economisch zeer zwaar treffen. Begin vorige maand scherpte Washington de sancties aan en dreigde het andere landen te stoppen met de import van olie uit Iran. Landen en bedrijven die daar niet aan meewerken krijgen zelf te maken met Amerikaanse sancties.

Olie Dat brengt Abe in een lastig parket, want Japan importeert veel Iraanse olie. Het economisch sterke land in Oost-Azië heeft nauwelijks grondstoffen en het produceert zelf maar weinig olie en gas. Naast Iran zijn Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten belangrijke olieleveranciers aan Japan. Ook andere Japanse bedrijven hebben activiteiten in Iran. Toch lijkt het erop dat Japan zelf de Amerikaanse sancties niet direct hoeft te vrezen. Abe heeft een zeer goede relatie met president Donald Trump en die uitte vorige maand nog veel lof voor de Japanse regeringsleider. Tijdens een bezoek aan Japan verwelkomde Trump de pogingen van Abe om met Iran in gesprek te komen. Hij prees de ‘zeer goede relatie’ van Tokio met Teheran.

Nucleair programma Ook vanuit Teheran klinken er positieve geluiden. Een hooggeplaatste regeringsfunctionaris zegt tegen persbureau Reuters dat Abe een goede mediator kan zijn, die zorgt voor een versoepeling van de oliesancties. De Iraans-Amerikaanse relatie belandde op een nieuw dieptepunt toen Trump in mei vorig jaar aankondigde dat hij zicht terugtrekt uit een internationaal akkoord over het nucleaire programma van Teheran. Volgens de Amerikanen houdt Iran zich niet aan de afspraken in dat akkoord. De andere ondertekenaars, Rusland en enkele EU-lidstaten, willen er wel aan vasthouden. Vorige maand kondigde Iran aan dat het de deal niet langer zal respecteren, tenzij de andere ondertekenaars ervoor zorgen dat het land niet getroffen wordt door de Amerikaanse sancties. Als die garanties er niet komen, begint Iran volgende maand weer met het verrijken van uranium. Daarmee zou de spanning in het Midden-Oosten verder kunnen oplopen. Zowel Israël als Saudi-Arabië zijn zeer wantrouwend over de Iraanse rol in de regio.

