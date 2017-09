Wie krijgt wat volgens de Miljoenennota?

Onderwijs

Er gaat 493 miljoen euro extra naar onderwijs. Daarvan is 270 miljoen euro bestemd voor betere arbeidsvoorwaarden voor leraren in het basisonderwijs, en 223 miljoen om gaten in de begroting te dichten. Die zijn onder meer ontstaan omdat meer mensen dan verwacht gaan studeren. Er blijft een gat van 244 miljoen euro over dat een nieuw kabinet mag dichten.