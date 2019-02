Wie kiest Nigeria tot president: Vadertje Traag of de gewiekste zakenman?

Muhammadu Buhari werd in 2015 gekozen dankzij een ‘bezemcampagne’: bezems die de corruptie het land uit zouden vegen. De sobere, onkreukbare oud-legerleider was voor veel Nigerianen een verademing. Buhari beloofde fraude en corruptie aan te pakken, de nietsontziende islamitische rebellen van Boko Haram te verslaan en de slecht draaiende economie een impuls te geven waardoor ook jongeren een kans op werk kregen.

Zijn imago van de man die niet omkoopbaar is, staat na vier jaar nog steeds overeind. Maar van de bestrijding van corruptie is weinig terecht gekomen. Nog niemand is veroordeeld. Hij heeft door zijn manier van doen een nieuwe bijnaam gekregen ‘Baba-go-slow’, vrij vertaald: Vadertje Traag. Zo deed hij er zes maanden over om een regeringsploeg te benoemen. Wel heeft hij een nieuwe wet ingevoerd die het ambtenaren en bestuurders veel moeilijker maakt geld uit de overheidskas te stelen.

In zijn eerste jaar boekte het leger succes tegen de islamitische terreurbeweging Boko Haram, en verdreef het de opstandelingen uit de Nigeriaanse regio’s vanwaaruit ze opereerden. Veel van de gekidnapte schoolmeisjes uit Chibok, die wereldnieuws werden, werden toen bevrijd. Maar vier jaar later rukt Boko Haram weer op, en zorgt de beweging voor veel slachtoffers en vluchtelingen.

Buhari’s economisch beleid werd getekend door de sinds 2014 sterk dalende olieprijs. De overheidsbegroting is voor 80 procent afhankelijk van de olie-inkomsten. Eigenlijk heeft Buhari op economisch vlak geen deuk in een pakje boter kunnen slaan.

Zijn ambtsperiode werd ook gekenmerkt door lange periodes van afwezigheid. Hij verbleef dan in het buitenland wegens de behandeling van een ziekte, zonder ooit te zeggen waaraan hij leed. Het leidde tot hardnekkige geruchten dat hij dood zou zijn, en dat een dubbelganger zijn plaats zou hebben ingenomen. Op televisie heeft Buhari uiteindelijk moeten vertellen dat hij ‘echt niet dood is’.

Atiku Abubakar

De kandidaat van de oppositie was acht jaar lang vicepresident van Nigeria. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat zijn vermogen op 1,4 miljard dollar. Opmerkelijk voor een man die met niets begon, toen twintig jaar plaatsvervangend directeur was van de Nigeriaanse douane, en daarna vicepresident werd. Atiku Abubakar werkte bijna heel zijn leven voor de overheid en was toch een succesvol zakenman.

De kandidaat van de oppositie: Atiku Abubakar © REUTERS

Zijn rijkdom verdiende de 72-jarige Abubakar met onroerend goed, met een containerbedrijf in de haven, een drankenhandel, en met zijn ‘American University of Nigeria’. Hij is de grootste particuliere werkgever van het land, met circa 50.000 werknemers in dienst.

In de beschrijvingen die van hem circuleren komen een paar woorden opmerkelijk veel voor: fraude, corruptie, zwart geld, witwassen. Zelf ontkent hij bij hoog en laag dat hij corrupt is, en roept hij tegen iedereen dat ze met bewijzen moeten komen. Toch komt hij prominent voor in een rapport uit 2010 van de Amerikaanse Senaat die zijn financiële handel en wandel als vicepresident onderzocht.

Abubakars vierde vrouw, die ook een Amerikaans paspoort heeft, hielp haar man 40 miljoen dollar de VS in te smokkelen, geld dat daar nu als verdacht is geoormerkt. Atiku Abubakar mag de VS ook niet meer in. Er is ook nog sprake van twee miljoen dollar aan smeergeld dat het Duitse bedrijf Siemens betaalde aan die vierde vrouw van Abubakar. Siemens heeft in deze affaire schuld bekend.

Ook Abubakar belooft corruptie te bestrijden. Hij wil fors investeren in infrastructuur en de economie oppeppen. Dat lijkt de belangrijkste troef van deze handige, energieke en zeer gewiekste zakenman.