Wie is wie in het onderzoek naar de banden tussen team Trump en Rusland?

Wie dit zijn is niet bekend gemaakt, maar in de Amerikaanse media worden wel namen genoemd. We zetten de belangrijkste personen die in verband worden gebracht met het onderzoek op een rij.

Michael T. Flynn

Stapte in februari van dit jaar op als nationale veiligheidsadviseur van president Trump, omdat hij had gelogen over contacten met Russen. Daarbij ging het met name om de Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak.

Flynn, die amper een maand in functie was, had vicepresident Mike Pence misleid wat betreft zijn gesprekken met Kisljak. Hij zei dat die weinig voorstelden en Pence herhaalde dat in het openbaar. Maar uit FBI-onderzoek bleek dat Flynn wel degelijk inhoudelijke gesprekken voerde met de ambassadeur.