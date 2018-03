Wie er ook in de trein van Kim Jong-un zat, het was een belangrijk bezoek aan China

Het enige wat zeker is, is dat de trein van de Noord-Koreaanse leiding maandagnacht in Peking aankwam, en dat er dinsdag extreme veiligheidsmaatregelen golden. Maar wie het ook was, hoog Noord-Koreaans bezoek in China is in deze tijden van groot politiek belang.

Zondag kwamen de eerste geruchten over hoge gasten uit Noord-Korea. In de grensstad Dandong meldden inwoners de doortocht van een groene trein met gele streep, die erg leek op die waarin Kim Jong-uns vader altijd reisde, te midden van een grote politiemacht. Maandagavond reed de trein binnen in het Centraal Station van Peking, en later zagen getuigen een gepantserde limousine met motorkonvooi naar Diaoyutai rijden, het staatshotel waar hoge buitenlandse gasten verblijven. Dat had alle tekenen van hoog bezoek uit Pyong-yang.

'Voor Noord-Korea is een positieve relatie met China een garantie als de gesprekken met Trump zouden mislukken' Zhao Tong, nucleair expert

Of zijn zus Maar wie precies zat er achter de geblindeerde ruiten van de trein en de limousine? Volgens persbureau Bloomberg, de South China Morning Post en twee Zuid-Koraanse kranten, die zich omwille van de gevoeligheid van het onderwerp op anonieme bronnen baseerden, was het Kim Jong-un, de hoge leider zelf. In dat geval zou dit zijn eerste buitenlandbezoek zijn sinds hij eind 2011 aan de macht kwam, en zijn eerste ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Andere bronnen zeiden dan weer dat het zijn zus Kim Yo-jong en parlementsvoorzitter Kim Yong-nam waren, die eerder de delegatie naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea leidden. Met afgesloten wegen waren de veiligheidsmaatregelen in Peking dinsdag wel streng, maar lang niet verregaand genoeg voor de Noord-Koreaanse leider zelf, klonk het. Peking doet pas mededelingen over een Noord-Koreaans staatsbezoek zodra de gasten terug in eigen land zijn. Welke Kim het ook was, het belang van het burenbezoek kan niet onderschat worden. Na jaren van verslechterende relaties tussen Noord-Korea en China, de belangrijkste bondgenoot van de pariastaat, en kort voor de historische onderhandelingen tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump, worden strategische allianties gesmeed. Het afgelopen jaar bereikten de relaties tussen China en Noord-Korea een dieptepunt. China ergerde zich aan de toenemende nucleaire geldingsdrang van ‘raketman’, en Noord-Korea was razend dat zijn belangrijkste handelspartner de VN-sancties steunde. Toen Kim Jong-un onverwacht onderhandelingen aanbood en president Trump die nog onverwachter aanvaardde, leek China even buitenspel te staan. Naar verluidt was Kim Jong-il bang om te vliegen, maar officieel is de gepantserde trein gewoon veiliger

Garantie Maar met cruciale onderhandelingen in aantocht, leek het beide partijen allicht verstandig de geschillen op te bergen. “Voor Noord-Korea is een positieve relatie met China een garantie als de gesprekken met Trump zouden mislukken”, aldus Zhao Tong, nucleair expert aan het Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy in Peking. “Als de Verenigde Staten een diplomatieke mislukking zouden aangrijpen om richting militaire actie te bewegen, dan kan China de internationale gemeenschap in een andere richting duwen.” Omgekeerd wil Peking weten wat er aan zijn achterdeur gebeurt, en dus nauw betrokken blijven bij de onderhandelingen. “Een aantal conservatieve experts in China is bezorgd dat als de VS en Noord-Korea een akkoord sluiten, het de Chinese belangen zou kunnen ondermijnen”, zegt Zhao. “Deze directe gesprekken met Noord-Korea verminderen die zorg.” En hij beaamt: of Kim zelf in Peking was of niet, het bezoek was een slimme zet.