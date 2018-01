Wie durft er campagne te voeren tegen de Egyptische president Sisi?

“En als u de komende verkiezingen niet wint, God verhoede?” vraagt een journalist president Abdel Fattah al-Sisi tijdens een conferentie. De Egyptische president zit op het podium tijdens het driedaagse evenement, georganiseerd om zijn prestaties in de afgelopen vier jaar tentoon te stellen. Nog voor de journalist zijn vraag kan afmaken barst de leider in lachen uit.

De Egyptische verkiezingen zijn ook moeilijk serieus te nemen. Afgelopen week konden kandidaten zich verkiesbaar stellen, maar kanshebbers vielen een voor een onder druk af. Tot enkele uren voor de deadline leek het er zelfs op dat Sisi als enige kandidaat op de stembiljetten zou staan.

Toch kwam daar onverwacht harde kritiek op in het land. Een aantal vooraanstaande politici moedigde Egyptenaren aan om de verkiezingen te boycotten en hun onvrede te uiten met een protesttocht naar het presidentieel paleis. Daarop werden kort voor de deadline opeens nog kandidaten naar voren geschoven. Tot grote hilariteit op sociale media, waar de hashtag #DesperatelySeekingACandidate (‘Wanhopig op zoek naar een kandidaat’) verscheen.

Tien minuten voor de deadline

Journalisten verzamelden zich massaal voor het kantoor van de verkiezingsautoriteiten om te zien of een kandidaat op tijd zijn papierwerk in orde kon krijgen. Tien minuten voor de deadline was het nog spannend, maar het lukte Moussa Moustafa Moussa om genoeg handtekeningen van parlementariërs te krijgen en zijn medische keuring te doorstaan. Een opmerkelijke tegenkandidaat, omdat hij juist campagne voerde vóór Sisi. De omslagfoto op zijn Facebookpagina is zelfs een verkiezingsposter voor de president.

Het dwarsbomen van tegenstanders van Sisi gebeurt nauwelijks nog subtiel

Dat de regering de touwtjes stevig in handen houdt in de verkiezingsstrijd komt niet onverwacht. Het leger, dat veel macht heeft in Egypte, zette onder leiding van generaal Sisi in 2013 de democratisch gekozen president Morsi af en een jaar later werd Sisi president met 97 procent van de stemmen. Ook toen vielen zijn tegenstanders in aanloop naar de verkiezingen af. Ze zagen geen kans om te winnen of boycotten de verkiezingen om te protesteren tegen de macht van het leger.

Volgens de oppositie durft het regime van Sisi steeds meer openlijk autoritair te zijn. Het dwarsbomen van tegenstanders van Sisi gebeurt nauwelijks nog subtiel. Zo werd oud-luchtmachtgeneraal Ahmed Shafik vastgehouden in een hotel in Cairo nadat hij bekend had gemaakt mee te willen doen. Hij zou een te riskante kandidaat zijn geweest door zijn achtergrond in het leger, waardoor hij invloed in hetzelfde machtssysteem heeft als Sisi. Uiteindelijk trok Shafik zich terug en noemde zichzelf ‘toch niet de ideale kandidaat’.