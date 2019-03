Wie de verkiezingen in Thailand won is niet vóór mei bekend

Wie heeft de verkiezingen in Thailand gewonnen, en wie mag er dus een regering gaan formeren? Na het bekendmaken van de eerste resultaten van de verkiezingen ontstond daarover maandag direct onenigheid tussen de twee grootste partijen. De ‘legerpartij’ (gelieerd aan juntaleider en huidig premier Prayuth Chan-o-cha) behaalde de meeste zetels. Maar de partij die gelieerd is aan oud-premier Thaksin Shinawatra kreeg de meeste stemmen.

De inwoners van Thailand mochten zondag voor het eerst naar de stembus sinds het leger in mei 2014 de democratisch verkozen regering van toenmalig premier Yingluck Shinawatra afzette. Dat paste in een familietraditie: Yinglucks broer, de populistische mediatycoon Thaksin, moest in 2006 eveneens het veld ruimen na een legercoup. De afgelopen vijf jaar werd het land door een militaire junta geregeerd, geleid door generaal Prayuth. Nieuwe parlementsverkiezingen werden meerde keren uitgesteld.

De ‘democratische’ partijen zetten vraagtekens bij de eerlijkheid van de verkiezingen. Zij zijn verbaasd over de 96 zetels die de legerpartij in het lagerhuis heeft veroverd

Na vijf jaar vooruitschuiven, gingen de stembussen afgelopen weekend eindelijk open, maar wel pas nadat de junta een nieuw electoraal systeem had ingevoerd, bedoeld om de macht bij de militairen te houden. De vijfhonderd parlementariërs in het lagerhuis worden daardoor weliswaar verkozen door de bevolking, maar het leger wijst de 250 leden van de senaat aan. Omdat de premier verkozen wordt door een meerderheid van lagerhuis en senaat samen, hebben pro-legerpartijen maar 126 zetels in het lagerhuis nodig om Prayuth weer tot premier te maken.

Voorkeur bevolking De Pheu Thai partij, gelieerd aan Thaksin, moet daarentegen met eventuele coalitiepartners liefst 376 zetels halen in het lagerhuis. Na het tellen van de 350 zetels die via een districtenstelsel verdeeld worden, staat Pheu Thai op 137. De verdeling van de overige 150 zetels (via nog weer een ander systeem) wordt pas in mei officieel bekend gemaakt. De kans dat Pheu Thai voldoende stemmen haalt om de premier te kunnen leveren, is hoe dan ook klein. Toch stelden vertegenwoordigers van de partij maandag dat ze het voortouw willen nemen in de formatie, en een regering willen vormen: Pheu Thai heeft immers de meeste stemmen van de bevolking gekregen. “Wij hebben het vertrouwen van de bevolking gekregen.” Ook de leider van de Future Partij, nummer drie in de uitslag en populair onder jongeren, sprak zich uit voor een ‘democratisch front’ om het oneerlijke effect van de legerbenoemingen in de senaat teniet te doen. De ‘democratische’ partijen zetten bovendien vraagtekens bij de eerlijkheid van de verkiezingen. Zij zijn verbaasd over de 96 zetels die de legerpartij in het lagerhuis heeft veroverd. Oud-premier Thaksin, die in ballingschap woont, schreef maandag een opiniestuk in the de New York Times onder de kop ‘de verkiezingen in Thailand zijn doorgestoken’. Dat sentiment werd gedeeld op Thaise sociale media, waar de hashtags ‘kiescommissie-rotzooi’ en ‘verkiezingen gestolen’ maandag de hele dag trending bleven.

