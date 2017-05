Wethoudersvereniging: bedreigingen brengen democratie in gevaar

Bovendien roept hij het kabinet op te onderzoeken of snelrecht een optie is bij dreigementen, om snel zichtbaar optreden mogelijk te maken.

“Uit enquêtes onder onze achterban blijkt dat een derde wel eens te maken heeft met agressieve, ongewenste benaderingen”, vertelt Van Gool. Dat kan variëren van een bedreigende tweet tot anonieme brieven met teksten als ‘ik weet waar je kinderen wonen’ en zelfs enkele gevallen van brandstichting of iemand met een pistool die door de politie werd afgevoerd van een bijeenkomst.

Volgens Van Gool worden veel bedreigingen nu weggewuifd onder het mom van ‘blaffende honden bijten niet’. Kwalijk, vindt hij, want zo verschuift de grens van wat toelaatbaar is.

Onderduiken

Zijn oproep komt nadat dit weekend bekend werd dat Emmense wethouder Bouke Arends in maart zo ernstig werd bedreigd dat hij moest onderduiken. Arends was verantwoordelijk voor het sluiten van het lokale clubhuis van motorclub No Surrender. Twee maanden na de sluiting stuitte de politie op een doodsbedreiging gericht aan Arends. De wethouder zag zich genoodzaakt drie weken naar Groot-Brittannië te vluchten.

Er is een verschil tussen agressieve reacties van teleurgestelde inwoners en bewuste criminele acties

Wie verantwoordelijk was voor de dreigementen is nog altijd niet duidelijk. De politie heeft niemand gearresteerd. No Surrender ontkent iets met de bedreiging te maken te hebben.

Arends kwam zelf met het nieuws naar buiten, omdat hij wil waarschuwen voor het risico van bedreigingen. Ze vormen een gevaar voor de onafhankelijkheid van bestuurders, benadrukt hij.

Dit is ook Van Gools zorg. “Als je het bewindspersonen vraagt, zullen ze vaak zeggen dat bedreigingen hen niet beïnvloeden.” Maar de democratie is nú al in het geding, zegt Van Gool, die de besluitvorming rondom een asielzoekerscentrum in Purmerend als voorbeeld noemt. Daar verstoorde een boze menigte de raadsvergadering. “Ik denk dat er andere keuzes waren gemaakt als de raadszaal niet was ontruimd.”

Hij benadrukt dat er natuurlijk een verschil bestaat tussen agressieve reacties van teleurgestelde inwoners en bewuste criminele acties. “Maar die dreigende burgers dragen wel bij aan het opschuiven van de norm. En juist door vroegtijdig in te grijpen, zet je een duidelijk voorbeeld voor criminelen.”