Wethouder namens CU, D66, VVD én PvdA hoeft geen probleem te zijn

In 2014 stond Van den Dolder, toen nog raadslid in Hardenberg, op het lijstje van kandidaten die door haar partij waren klaargestoomd voor een wethouderschap. Dertig kilometer verder had het CDA grote moeite met de collegevorming. In de raad van Hellendoorn hadden de christen-democraten na de verkiezingen weliswaar 8 zetels, en het lokale Burgerbelang 5, maar ze kregen het samen niet voor elkaar die meerderheid in een raad van 25 zetels tot een heus college om te smeden.

"Het alternatief was dat het CDA naar een brede samenwerking met de kleinere partijen zocht. Uiteindelijk kon het CDA een akkoord sluiten met ChristenUnie, D66, VVD én PvdA, maar zoveel wethoudersposten waren er helemaal niet." Daarom spraken de partijen af dat het CDA twee wethouders zou leveren, en de overige partijen samen óók twee. Dat betekende weer dat Van den Dolder samen met haar collega-wethouder Thomas Walder van D66 sinds dat akkoord in totaal víer partijen vertegenwoordigt. Kan dat wel? "Wel zeker, maar je moet je wel constant bewust zijn van die bijzonder positie én de organisatie op die innige samenwerking inrichten", zegt Van den Dolder.

Allereerst hebben alle partijen de tijd genomen om een gedetailleerd collegeakkoord te sluiten waarin het beleid voor de komende vier jaar nauwkeurig is bepaald. Ook is opgenomen dat er ruimte moet zijn voor afwijkende individuele standpunten. De ChristenUnie liet bijvoorbeeld vastleggen dat zij tegen de koopzondag is, hoewel de rest van het college daar voor is.

De versnippering in de politiek is veel minder negatief dan in het Haagse bastion en in de media wordt gedacht Anja van den Dolder