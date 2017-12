Wet tegen kinderarbeid hangt aan zijden draadje na forse kritiek in Eerste Kamer

Van een stemming over de Wet Zorgplicht Kinderarbeid kwam het dinsdagavond niet, want initiatiefneemster Attje Kuiken, lid van de PvdA in de Tweede Kamer, vroeg halverwege het debat om uitstel van verdere behandeling tot na het kerstreces. Aanleiding was het zeer negatieve commentaar van minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Kuiken: “De minister had nieuwe informatie voor mij. Die is niet eerder met mij gedeeld.”

Volgens het voorstel moeten bedrijven verklaren dat zij alles doen wat mogelijk is om te voorkomen dat producten op de Nederlandse markt komen die zijn gemaakt door kinderhanden. Wie tegen de regels zondigt, krijgt een boete of kan strafrechtelijk worden vervolgd. Kuiken zei dat bedrijven die het nu al vrijwillig goed doen, zoals Tony’s Chocolonely en Nestlé, om de wet vragen zodat weigerachtige concurrenten ‘niet op hun vuile handen blijven zitten’. Het doel zou volgens de PvdA ook moeten zijn dat consumenten kunnen zien of een bedrijf zich inzet tegen kinderarbeid.