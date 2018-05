Werkgevers en vakbonden dicht bij een akkoord over pensioenstelsel

Als het aan werkgevers en vakbonden ligt, gaat de AOW-leeftijd minder snel omhoog dan eerder is afgesproken. Zij zijn het daarover vrijwel eens bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Werkgevers en werknemers zien dat veel oudere werknemers het niet volhouden om langer door te werken en willen dat het kabinet geld reserveert om eerder te stoppen.

Het vorige kabinet besloot dat de AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar in 2021. Daarna moet deze leeftijd mee gaan stijgen met de levensverwachting. Bronnen rond het overleg over een nieuw pensioenstelsel zeggen dat de sociale partners een rem willen op de verhoging van de AOW-leeftijd. Als zij daarover werkelijk een akkoord bereiken, krijgt het kabinet een rekening gepresenteerd van minimaal een half miljard euro per jaar, want het betekent dat er meer oudedags-uitkeringen betaald moeten worden.

Duidelijkheid Minister Wouter Koolmees van sociale zaken wilde gisteren niet reageren. Maar er is reden om te denken dat het kabinet extra geld wil uittrekken voor AOW-uitkeringen. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ziet namelijk graag dat de sociale partners meewerken aan een nieuw pensioenstelsel. Een hervorming staat al jaren op de agenda: met name door de lage rente kunnen niet alle pensioenuitkeringen meegroeien met de stijgende prijzen en dus verliezen ouderen koopkracht. Er moet na jaren praten duidelijkheid komen over de pensioenen, vindt het kabinet. Bij een nieuw stelsel voor pensioenen ziet het kabinet het liefst dat er meer persoonlijke spaarpotjes komen, een D66-idee. Dat biedt meer zicht op hoeveel er is opgebouwd. Maar werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrales FNV, CNV en VCP denken in een andere richting. Zij willen, naast de rem op de hogere AOW-leeftijd, de collectieve elementen van het huidige pensioensysteem behouden. Maar zij erkennen dat een vast pensioenbedrag niet meer kan worden gegarandeerd. Het pensioen blijft dus solidair maar ook tot op zekere hoogte onzeker. Onduidelijk is nog wat er wordt afgesproken over het aanvullend pensioen van zelfstandig ondernemers. Omdat werknemers steeds vaker zzp’er worden, betalen minder mensen mee aan de collectieve pensioenpot. De vakbonden zouden graag alle werkenden verplicht laten deelnemen in het pensioenfonds. Maar de werkgevers zien dat niet zitten en dus worden er waarschijnlijk mogelijkheden gezocht voor een betere vrijwillige pensioenregeling voor zelfstandig ondernemers. Een snelle stijging van de AOW-leeftijd is ‘menselijk en maat­schap­pe­lijk onhoudbaar’

Snelle stijging is onhoudbaar Een concept-notitie die is opgesteld door werkgevers en vakbonden lekte vandaag uit via De Telegraaf. Daarin staat onder meer dat een snelle stijging van de AOW-leeftijd ‘menselijk en maatschappelijk onhoudbaar’ is. In een reactie lieten de onderhandelende partijen gisteren weten dat dit nog niet de tekst is van een akkoord. “In een onderhandelingsproces circuleren concepten”, laat de FNV weten. “Het proces is nog niet afgerond”, reageert VNO-NCW. Eerder verzocht D66-minister Koolmees werkgevers en vakbonden om een gezamenlijk plan voor een nieuw pensioenstelsel op te stellen. Hij wilde dat graag voor 1 april hebben. Dat kreeg de polder niet voor elkaar, maar bronnen zijn optimistisch dat het binnenkort wel lukt. Eind juni zou een nieuwe deadline zijn, omdat een akkoord dan nog voor de zomervakantie kan worden besproken door leden van FNV, CNV en VCP. Een akkoord biedt het kabinet rugdekking voor een belangrijke hervorming, maar dan moet Koolmees de plannen waar de polder mee komt wel zien zitten.