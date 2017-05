Wensenlijstjes bezorgen informateur Schippers hoofdbrekens

De opdracht van informateur Edith Schippers was al ingewikkeld. Maar nu steeds meer partijen elkaar blijven uitsluiten als onderhandelingspartner, wordt de formatie zo gecompliceerd dat hij dreigt vast te lopen.

Het bezorgt informateur Edith Schippers (VVD) forse hoofdbrekens. Het grootste probleem is dat D66, een van de partijen die onmisbaar worden geacht voor een meerderheid, niet wil meewerken aan een kabinet met de ChristenUnie.

Onwenselijk

D66-leider Alexander Pechtold volhardt in zijn standpunt dat het 'onwenselijk' is een coalitie te vormen met de partij van Gert-Jan Segers. Pechtold had dat woensdag ook al gezegd, maar kwam gisteren met nieuwe bezwaren. D66 en ChristenUnie aan één tafel zetten is zinloos, vindt hij. "Ik zie weinig kans van slagen."

Er zijn weigeraars als GroenLinks, D66, PvdA, SP en CDA. En de CU wil echt 'gewenst' zijn

Door die weigering kan Schippers niet beginnen aan een tweede ronde onderhandelingen. Ze houdt vandaag mogelijk extra gesprekken om de formatiepoging vlot te trekken, voor ze haar conclusies trekt.

D66-leider Pechtold is zeer teleurgesteld dat de eerste ronde, met GroenLinks, deze week is mislukt. Het was zijn droomkabinet. D66 wil nu dat de informateur serieus kijkt naar een kabinet met PvdA of SP. Maar die partijen weigeren.

Edith Schippers zocht gisteravond naarstig naar een uitweg in de dreigende impasse. SP-leider Emile Roemer werd ontboden. Hij vertelde de informateur andermaal dat zijn partij niet in een coalitie zal stappen met de VVD. "Het was nee, het is nee en het blijft nee", zei Roemer gisteravond.