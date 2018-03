Welk plan heeft de almachtige Xi met China?

Eindelijk krijgt Xi Jinping de vrije hand om China te hervormen. Eindelijk kan de wijze leider doen wat hij wil. Wanneer het Nationale Volkscongres, het parlement dat vandaag in de Grote Hal van het Volk in Peking aan zijn jaarlijkse bijeenkomst begint, de verlenging van Xi's presidentschap goedkeurt, kan niets hem nog tegenhouden. Dan kan hij aanblijven tot 2027 of 2032, misschien zelfs levenslang. Dan krijgt hij alle touwtjes in handen en kan hij China sterk, stabiel en welvarend maken.

Zo luidt althans de meest optimistische analyse van de Chinese grondwetswijziging, die een eind maakt aan de limiet van twee termijnen voor de president, en die deze week zonder twijfel door het parlement wordt goedgekeurd. De machtsconcentratie mag onplezierige herinneringen aan Mao Zedong oproepen, en de Chinese 'autocratie light' meer richting een dictatuur duwen, volgens hoopvolle analisten zal het ook leiden tot een versterking van de Chinese, en daarmee de wereldeconomie.

Xi's eenmansbewind is immers bedoeld om zijn 'Chinese droom van nationale verjonging' te verwezenlijken. Hij heeft daarvoor een meerjarenplan: tegen 2020 wil hij van China een gematigd welvarend land maken, zo staat in het plan, en tegen 2049 een modern, socialistisch, welvarend land. Ontdaan van communistisch jargon: Xi wil stapsgewijs de armoede in China uitroeien, de milieuvervuiling bestrijden en de economie hervormen, met meer nadruk op innovatie en binnenlandse consumptie.

Toen Xi in 2012 aan de macht kwam, werd hij gezien als een kleurloze apparatsjik, die weinig tot stand zou brengen. Maar al in zijn eerste termijn groeide hij uit tot China's meest autoritaire leider sinds Mao Zedong. Hij schakelde functies aaneen als mahjongstenen: naast president, secretaris-generaal van de Communistische Partij en militair leider zit hij nog een tiental commissies voor. In 2014 kreeg hij van de Australische Chinakenner Geremie Barmé de bijnaam chairman of everything.

Het is een mooie theorie, die afgelopen week veelvuldig te horen was, maar China-specialisten waarschuwen: de wens is de vader van de gedachte. Het plucheplakken van Xi is niet noodzakelijk een teken van sterkte, maar mogelijk juist een noodgreep. En zelfs als de president nu meer macht heeft, is het lang niet zeker dat hij kan doen wat hij wil. Bovendien, met economische hervormingen zou de Chinese leider wel eens iets heel anders kunnen bedoelen dan wat westerse economen daaronder verstaan.

De grondwetswijziging, zo gaat de optimistische redenering, zal die ambitieuze agenda makkelijker uitvoerbaar maken. Als lokale partijchefs weten dat 'papa Xi' ook na 2022 aan de macht blijft, zullen ze minder hun eigen gang durven gaan. Veel hervormingen, zoals de broodnodige herstructurering van inefficiënte en geldverslindende staatsbedrijven, kunnen bovendien niet in vijf of tien jaar gerealiseerd worden. Met een sterk en stabiel leiderschap is er een grotere kans op succes.

Dat doet hij niet uit persoonlijke machtshonger, zo klinkt de uitleg van de Chinese staatsmedia, maar voor het welzijn van de Partij en dus van het land. Met een onbegrensd mandaat kan de nu 64-jarige president de positie van China internationaal nog meer versterken, onder meer met het infrastructuurplan One Belt, One Road om China's politieke en economische invloed te vergroten.

Ambities en draaien

Bij zijn eerste beleidstoespraak in 2013 kondigde Xi een ambitieus programma van meer marktwerking en concurrentie aan, als oplossing voor de Chinese economische problemen. Maar daar is, op een sanering van de steenkool- en staalindustrie na, tot nog toe weinig van terechtgekomen. Integendeel, de invloed van de partij op bedrijven is alleen maar groter geworden, en verhoudingsgewijs is er meer geïnvesteerd in staatsbedrijven dan in privébedrijven.

Volgens de optimistische analyse is dat een schijnmanoeuvre van Xi geweest. De sluwe president zou, om het met een Chinese uitdrukking te zeggen, naar links zijn gedraaid om naar rechts te kunnen draaien. Eerst vergrootte hij op links zijn machtsbasis binnen de communistische partij, om daarna ongehinderd rechtse economische maatregelen te kunnen doorvoeren. Maar nu hij de absolute macht in handen heeft, zou niets zijn hervormingsagenda nog in de weg staan.

Dat is een populaire redenering, maar een denkfout, zegt Xie Yanmei, politiek analist bij het consultancybureau Gavekal Dragonomics in Peking. "Xi heeft in zijn eerste termijn een keiharde anticorruptiecampagne gevoerd en het leger hervormd. Dat toont dat hij geen gebrek had aan macht en dat hij best risico's durfde nemen. Als hij meer marktgerichte hervormingen zou willen doorvoeren, dan had hij dat al gedaan."

In de Chinese politiek, waar alles achter de schermen gebeurt, is nooit zeker wat de juiste interpretatie is. Zo is het ook met deze grondwetswijziging; die kan een uiting van Xi's almacht zijn, maar evengoed een reactie op een ondermijningspoging. Het feit dat het nieuws voortijdig gelekt werd, via de Engelstalige website van staatspersbureau Xinhua nog wel, toont op zijn minst dat niet iedereen binnen de partij het eens is met de gang van zaken.

