Welk doel dient de parlementaire enquête over de gaswinning?

1. Waarheidsvinding

Ondanks eerdere onderzoeken naar de Bijlmerramp bleven getroffenen met vragen zitten. Wie waren de waargenomen mannen in witte pakken op de rampplek? Wat was de lading die ontbrak in de documenten? En repten zesduizend betrokkenen terecht van gezondheidsklachten? “Er deden allemaal complottheorieën de ronde”, zegt Theo Meijer, die de Bijlmerenquête (1998-1999) voorzat. “Waarheidsvinding was heel belangrijk.”

Een parlementaire enquête kan deuren openen die voor ‘lichtere’ onderzoekscommissies gesloten blijven, zegt Roland van Vliet, voorzitter van de enquête Woningcorporaties (2013–2014). “Een enquêtecommissie kan alle opgeslagen informatie vorderen.” Daarom heeft een enquête eerst een uitgebreide voorfase om informatie in te winnen. In archieven en door betrokkenen achter gesloten deuren te spreken. “Je kan met iedereen, ook met ministers, voorgesprekken doen”, zegt Van Vliet. Deelname aan zo’n voorgesprek is vrijblijvend; wel vergroot weigering de kans dat de betrokkene verplicht en onder ede voor de enquête moet verschijnen.

Voor de Groningers speelt waar­heids­vin­ding waarschijnlijk een kleinere rol dan bij de Bijlmerenquête

Voor de Groningers speelt waarheidsvinding waarschijnlijk een kleinere rol dan bij de Bijlmerenquête, denken de oud-voorzitters. Veel is al bekend. Toch zijn er enkele pregnante vragen: waarom besloot minister Henk Kamp, ondanks adviezen om de gaswinning te beperken, in 2013 een recordhoeveelheid gas op te pompen? En werd er voortvarend ingegrepen nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 concludeerde dat met de veiligheid van de Groningers nooit rekening is gehouden?