Welk cijfer krijgt Trump na 100 dagen?

Sara Polak (35), universitair docent Amerikanistiek in Leiden geeft een 4

Lees verder na de advertentie

© RV

Duim omhoog. © Trouw

Trump heeft de wereld veranderd. Niet per se op een positieve manier, maar er waait nu echt een nieuwe wind. De Amerikaanse kijk op het buitenland is voor iedereen belangrijk. Kijk hoe Duitsland en Nederland nu meer aan defensie gaan besteden. Alles ligt open, Trump neemt op dag 1 gerust een telefoontje uit Taiwan aan. Op feestjes gaan alle gesprekken over Amerika. Het bewustzijn over de Amerikaanse politiek is niet eerder zo hoog geweest.

Elke keer als er iets misloopt, weet hij een rookgordijn op te trekken. Heel knap.

Duim omlaag. © Trouw

Mondiaal zijn er grote verschuivingen, voorheen was de Amerikaanse president dan een stabiliserende factor. Trump doet nog een schep bovenop de instabiliteit en dat is best beangstigend.

Trump heeft enorm onderschat hoe moeilijk het is president te zijn. Je moet een relatie met het Congres opbouwen om wetten erdoor te krijgen, dat is democratie. Er zijn nog honderden onvervulde leidinggevende posities omdat hij geen geschikt netwerk heeft. Een ambassadeur in Nederland is er voorlopig ook niet.

Hij heeft de opperrechter benoemd, maar verder geen enkele belofte vervuld. Hij bakt er niets van.