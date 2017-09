Wel of niet gekort worden op je uitkering is een kwestie van willekeur

Niet bereid dagelijks drie uur te reizen voor een baan? Een onverzorgd uiterlijk bij een sollicitatie? Dat kan een bijstandsgerechtigde in de ene gemeente een deel van zijn uitkering kosten, terwijl er in een andere gemeente geen sanctie plaatsvindt. De regels van de Participatiewet worden willekeurig nageleefd, merkt de Inspectie SZW op na onderzoek onder honderd gemeenten.

Zo ontstaat er rechtsongelijkheid, waarschuwt de inspectie. Alle gemeenten behoren immers de regels van de Participatiewet na te leven. In de praktijk blijkt het aan de individuele ambtenaar hoe hij omgaat met de verplichtingen. Zo kan het zelfs dat er binnen één gemeente verschillend wordt opgetreden door verschillende ambtenaren.

Als voorbeeld noemt de inspectie een casus waarbij een bijstandsgerechtigde zonder enige melding van het hoe en waarom niet meer verschijnt bij een reïntegratietraject. De ene gemeente houdt een maand zijn uitkering in, zoals de Participatiewet voorschrijft, de andere laat het bij een waarschuwing.

Voor een deel van de verplichtingen die bijstandsgerechtigden hebben, mogen gemeenten wel zelf de zwaarte van een sanctie bepalen. Bij het niet willen verhuizen voor een baan bijvoorbeeld, of als iemand zich weigert in te schrijven bij een uitzendbureau zoals de wet voorschrijft. Al moeten de straffen wel opgeschreven zijn in een gemeentelijk beleidsstuk. Dat ontbreekt echter bijna bij elke gemeente.

Wet aanpassen

Er zijn ook gemeenten die er niets voor voelen hun bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te laten verrichten voor hun uitkering, terwijl dat wel moet volgens de Participatiewet. Dat bleek uit eerder onderzoek van de Inspectie SZW. Die gemeenten menen dat burgers niet gemotiveerd raken van verplicht afval prikken of koffie schenken in een verzorgingshuis.

"Gezien de stellige overtuiging die de inspectie bij gemeenten aantrof over de zwaarte van de sancties is het de vraag of gemeenten geneigd zijn hun uitvoering aan te passen en in de toekomst wel in lijn met de wet te handelen", aldus Kuipers in zijn voorwoord. Hij adviseert de wet wellicht op dit punt aan te passen.

In een officiële reactie laat Divosa, de organisatie van gemeenteambtenaren bij de sociale dienst, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten het terecht te vinden dat de aanpak onderling verschilt. Gemeenten willen maatwerk leveren, zodat 'de ondersteuning zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de burgers'.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken is ook voorstander van maatwerk en beleidsvrijheid van gemeenten. "Maar die moeten wel binnen het juridische kader van de Participatiewet gestalte krijgen." De staatssecretaris gaat in gesprek met de VNG over het rapport, maar ze zegt nu al dat eventuele wetsaanpassingen of andere maatregelen genomen moeten worden door een nieuw kabinet.

Lees ook: Zin en onzin van verplicht solliciteren

Lees ook: Vier steden mogen experimenteren met soepelere bijstand

Lees ook: Verdwaald in mistige Participatiewet