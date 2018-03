Weinig in de media, wel beloond door de kiezer: de Partij voor de Dieren

In bijna alle plaatsen waar de PvdD al met een raadslid was vertegenwoordigd, werd het aantal zetels minstens verdubbeld of zelfs verdrievoudigd (Amsterdam, Leiden). Alleen in Gouda en Rotterdam blijft de partij steken op één zetel. Spectaculair is de score in Almere, waar de partij vanuit het niets met drie leden in de raad komt.

De belangrijkste verklaring voor het succes is volgens Thieme "dat steeds meer mensen de brede, duurzame boodschap achter onze smalle voordeur ontdekken". Ook het grote aantal vrouwen op de lijst is positief ontvangen, denkt de partijleider. "We hebben laten zien dat we onszelf niet alleen een emancipatiepartij noemen, maar in de praktijk echt iets doen met dat ideaal."

De Partij voor de Dieren was bovendien een belangrijke aanvoerder van het nee-kamp rond het referendum over de inlichtingenwet. "We hebben een heel uitgesproken mening over de wet geventileerd. Op die manier hebben we veel mensen bereikt."