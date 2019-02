Weinig hoop bij Nigerianen bij tweede poging verkiezingen: ‘Een verlicht dictator, dat zou goed zijn’

“Zullen we haar Igba Ikeji noemen?”, grinnikt iemand over de pasgeboren baby, tijdens de ceremonie om een naam voor het meisje te kiezen. De aanwezigen in het huis in Obawole, waar de airconditioning op volle toeren draait om de hitte buiten te houden, lachen hartelijk.

Igba Ikeji, ‘tweede poging’ in de Yoruba-taal, is niet alleen te horen op het feest in Obawole, zo’n 25 kilometer van de stad Lagos. Het keert terug in gesprekken door heel Nigeria. Het gaat om de tweede poging om presidents- en parlementsverkiezingen te houden in het land. De eerste poging vorige week zaterdag werd, luttele uren voor het openen van de stemlokalen, geannuleerd en verschoven naar vandaag.

Op het laatste moment constateerde de kiescommissie dat ze niet klaar was voor de verkiezing. Veel Nigerianen geloven daar niets van en vermoeden gesjoemel. Ze waren eerst zwaar verbolgen en de spanningen liepen hoog op, maar uiteindelijk lijkt iedereen erin te berusten.

73 kandidaten

De presidentsverkiezing belooft een nek-aan-nekrace te worden tussen de zittende president Muhammadu Buhari (76) en voormalig vicepresident Atiku Abubakar (72). De andere 71 kandidaten maken geen kans. “Ik stemde vorige keer op Buhari en ben teleurgesteld. Er is te weinig verbeterd. Toch is Abubakar geen alternatief want ik vertrouw hem voor geen cent”, meent Niyi Ojemuyiwa, vader van de baby in Obawole.

Toch is de tanende economie, vooral het gevolg van de fors gedaalde olieprijs, een klein beetje aan het herstellen. Ook met de corruptiebestrijding, een paradepaardje van Buhari, zijn succesjes geboekt. Abubakar wordt meestal in verband gebracht met corruptie die plaatsvond tijdens zijn vicepresidentschap, maar hij is er nooit voor veroordeeld. Zijn aanhangers vinden dat president Buhari niet in staat is het land te leiden omdat hij zou kwakkelen met zijn gezondheid. Hij bracht in 2017 maanden door in een ziekenhuis in Londen.

“Hij is een oude man die als marionet wordt gebruikt door anderen die weinig voor Nigeria doen en veel voor zichzelf. Abubakar is een zakenman, wellicht lukt het hem het land op de rails te krijgen”, zegt Bimisola Yinusa, een buurvrouw die zich tegoed doet aan een tafel vol schotels met eten.

Weinigen durven een voorspelling te doen over de uitslag. Cynici merken op dat het allemaal afhangt van wie er het beste kan frauderen bij de stembusgang. Nigeriaanse verkiezingen gaan altijd gepaard met gesjoemel, zowel onder de militaire regimes als onder democratische regeringen. Zeker is wel dat de verkiezingsroes van een week geleden is getemperd. De vraag is dan ook hoeveel van de 84 miljoen stemgerechtigden enthousiast genoeg zijn en daadwerkelijk gaan stemmen.