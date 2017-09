Weinig animo voor PvdA-voorzitterschap

Het PvdA-bestuur kan vanavond snel zijn uitgepraat over de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter. Het hoeft slechts drie kandidaten te beoordelen als geschikt of ongeschikt. Het gaat om oud-Kamerlid Astrid Oosenbrug die de baan samen met PvdA-beleidsmedewerker Gerard Oosterwijk wil invullen en de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar.

Lees verder na de advertentie

Een van beide partijen zal Hans Spekman op 7 oktober opvolgen als partijvoorzitter. Onder druk van de leden maakte Spekman daags na de historisch slechte verkiezingsuitslag van 15 maart bekend in het najaar op te stappen. De partij viel terug van 38 naar 9 zetels. "Er zijn voor- en tegenstanders van mij, en dat ondermijnt de eenheid in de partij", zei Spekman destijds. "Daarom vind ik het cruciaal dat ik opstap."

'Er zijn voor- en tegenstanders van mij, en dat ondermijnt de eenheid in de partij'

Met Spekmans vertrek komt een van de meest invloedrijke functies binnen de partij vrij. Anders dan bij de meeste partijen is het voorzitterschap bij de PvdA een betaalde voltijdbaan met een zeer politieke invulling. De voorzitter is een zichtbaar boegbeeld, nauw betrokken bij de politieke koers en niet te beroerd daar publiekelijk opmerkingen bij te plaatsen. 'Nivelleren is een feest', jubelde Spekman bij de aftrap van Rutte-II. Om kort erna de participatiesamenleving als 'onzinnig' te bestempelen - terwijl zijn PvdA tekende voor de Troonrede met die term.

Leden die Spekman komende maand willen opvolgen, konden zich tot een week geleden melden bij de partij. De nieuwe voorzitter staat voor 'de enorme opgave het vertrouwen van de kiezer te herwinnen', valt te lezen in de profielschets. De ideale kandidaat is 'een herkenbare sociaal-democraat' en 'een toegankelijke en gezaghebbende leider, die bruggen kan slaan tussen mensen met verschillende meningen'.

Veel animo voor deze monsterklus bleek er niet te zijn, en al helemaal niet onder partijprominenten die de klus doorgaans op zich nemen. Voor Spekman hadden onder meer Lilianne Ploumen, Ruud Vreeman, Felix Rottenberg en Max van den Berg de voorzittershamer in handen. Nu meldden zich naast Vedelaar alleen de relatief onbekende Oosenbrug en Oosterwijk voor een duovoorzitterschap. Daardoor staat de partij hoogstens een tweestrijd te wachten. Voor het partijleiderschap eerder dit jaar meldden zich nog vijf kandidaten, net als in 2012.

De huidige kandidaten hebben voor een groot deel dezelfde agenda voor de komende jaren. Ze willen het vertrouwen in de PvdA terugwinnen door weer naar de burger toe te gaan en te luisteren naar zijn problemen en ideeën. Verder moet het weer leuk worden om lid te zijn van de partij; congressen moeten geen strijdtoneel voor partijtijgers vormen, maar aanstekelijke bijeenkomsten met inspirerende mensen.

Het moet weer leuk worden om lid te zijn van de partij

Komen alle drie de kandidaten vanavond door de eerste keuring, dan zal de partij in aanloop naar het congres een aantal debatbijeenkomsten met hen organiseren in het land. Vervolgens kunnen leden vanaf eind september een week lang hun stem uitbrengen en wordt de winnaar op 7 oktober in Nieuwegein bekendgemaakt op het congres waar Spekman na zes jaar afzwaait. Tenzij het partijbestuur een van de kandidaturen afwijst; dan is de nieuwe voorzitter deze week al bekend.

Meer digitaal contact met leden Astrid Oosenbrug (49), de autodidactische ICT-specialist die in maart na vijf jaar is gestopt als Kamerlid, en oud-studentenvakbondsleider Gerard Oosterwijk (32) voeren al enige maanden campagne onder de noemer 'PvdAnders'. Ze willen meer aandacht voor ideeën van onderop door meer digitale contacten met leden. Ze willen dat binnen de PvdA een opener cultuur ontstaat waardoor de partij een diverser ledenbestand kan krijgen. Ook willen ze meer aantrekkelijke activiteiten voor niet-leden.

van slangenkuil naar warm nest Nelleke Vedelaar (40), sinds 2010 wethouder in Zwolle, trapte haar campagne vorige maand af met het manifest 'Strijdbaar' en een promotiefilmpje vanuit de Zwolse binnenstad. Ze wil werken aan 'een PvdA die duidelijk maakt wat verheffing, internationale solidariteit en bestaanszekerheid betekenen in 2017 en de jaren hierna'. Ze wil de partij transformeren 'van statutenpartij naar ideeënpartij, van bolwerk naar netwerk' en 'van slangenkuil naar warm nest'. Gerard Oosterwijk © ANP Astrid Oosenbrug © ANP Nelleke Vedelaar, wethouder uit Zwolle, wil graag PvdA-voorzitter worden. © ANP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.