Weet Rutte Trump voor zich in te nemen?

Er is waarschijnlijk net tijd voor een glaasje van Trumps favoriete cola light als de Amerikaanse president vandaag Rutte ontmoet. De premier vliegt naar Washington voor een gesprek van nog geen uur in het Witte Huis.

Er is premier Mark Rutte veel aan gelegen om een goede band met Donald Trump op te bouwen. Oppositiepartijen en coalitiepartners vragen hem geregeld om Trump bestraffend toe te spreken, over deze of gene misstand. De premier zegt soms dat hij het met een specifieke maatregel van Trump niet eens is, maar weigert een belerende toon aan te slaan. Hij noemt het zijn taak als premier om de trans-Atlantische band goed te houden, ook al ‘zit er geen standaardpresident in de VS.’

Rutte moet vooral de juiste snaar zien te raken. Het gaat vandaag niet om inhoudelijke onderhandelingen. Veel belangrijker is dat het gesprek in een goede sfeer plaatsvindt, zodat ministers en ambtenaren later echte afspraken kunnen maken. Het zou voor Rutte een succes zijn als Trump zijn zegen geeft aan onderwerpen die juist voor Nederland belangrijk zijn, zoals de rechtsgang in verband met MH17.

Daarbij kan Rutte voor luchtige gespreksstof leunen op zijn voorliefde voor New York. Na Trumps verkiezingsoverwinning belde Rutte hem op en vertelde hij dat hij de vastgoedmagnaat op vakantie al voorbij had zien komen op de roltrap van Trump Tower in Manhattan. “Dat moet je leven veranderd hebben”, grapte Trump volgens Rutte.

De leiders die een goede band met Trump wisten op te bouwen, deden dat via zijn voorliefde voor glitter en glamour. Nog voor zijn inauguratie kreeg Trump een gouden golfclub van de Japanse premier Shinzo Abe. Sindsdien ontmoeten beide leiders elkaar niet in vergaderzalen, maar op de golfcourse. Saudi-Arabië onthaalde Trump met traditionele zwaardendans, lichteffecten, muziek en een rode loper. President Macron maakte Trump eregast tijdens de Franse nationale feestdag. Trump straalde en salueerde driftig naar de militairen die over de Champs-Élysée marcheerden.

Troefkaart

Inhoudelijk zet Rutte vooral de bilaterale handelsrelatie als troefkaart in. “Die is erg in balans”, zo zei hij vorige week tweemaal tegen een journalist van The Wall Street Journal. Trump klaagt geregeld dat met name Duitsland de VS een poot uitdraait door meer naar Amerika te exporteren dan van het land te kopen.

Volgens het Amerikaanse statistiekbureau is het met Nederland andersom. In 2017 hadden de VS een handelsoverschot van 23 miljard dollar met Nederland. Bovendien investeert Nederland veel in de Amerikaanse economie, zei Rutte. Volgens hem hebben 825.000 Amerikanen hun baan te danken aan Nederlandse investeringen.

De Amerikaanse staatssecretaris van buitenlandse zaken, John Sullivan, zei vorige week in een interview met Elsevier dan ook dat Nederland een ‘voorbeeldig handelsland’ is. Trump zou willen dat hij met meer landen zo’n ‘eerlijke en wederzijdse handelsrelatie’ heeft.

De Navo is een lastiger gespreksonderwerp. Trump klaagt regelmatig dat de Europese landen niet voldoen aan de Navo-richtlijn om minimaal 2 procent van hun economie aan hun strijdkrachten uit te geven. Rutte zei vorige week dat Trump gelijk heeft . “We zullen naar 2 procent moeten.”

De makke van Rutte is dat hij de daad niet bij het woord voegt. Nederland trekt met het huidige regeerakkoord weliswaar extra geld uit voor defensie, maar desondanks daalt de begroting als percentage van de economie van 1,29 procent dit jaar naar 1,28 procent in 2021. Een aantal andere Europese landen heeft al wel een concreet stappenplan om met jaarlijkse budgetverhogingen in de tweede helft van het volgende decennium op 2 procent uit te komen.