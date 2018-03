Weer verliest de PvdA, maar daar is de achterban inmiddels aan gewend geraakt

Zo links en rechts waren ze vanavond te horen, de zuchten van verlichting. Na het zien van de exitpoll uit Rotterdam bijvoorbeeld, even na negen uur. Ja, vergeleken met de raadsverkiezingen van vier jaar geleden valt de PvdA er flink terug, maar minder dramatisch dan een jaar geleden bij de landelijke verkiezingen. “We blijven de grootste op links”, concludeert Kamerlid Gijs van Dijk tevreden in een vol zaaltje in de binnenstad van Amsterdam. “We hebben een lange weg te gaan, maar we laten zien dat we er weer staan.”

Ook de Rotterdamse lijsttrekker Barbara Kathmann is naar omstandigheden tevreden, zien de leden in Amsterdam haar voor de NOS-camera zeggen op de opgehangen schermen. “We krabbelen gelukkig ook een beetje op.” Dat Denk bij zijn debuut in de Maasstad de PvdA tot op een procent heeft weten te naderen – in Amsterdam gaat bij dat nieuws een ‘zóóó!’ door de zaal – zegt Kathmann niet te verbazen. “Dat lag een beetje in de lijn der verwachting. Het landschap is versnipperd.”

Incasseringsvermogen Dat er lang geen landelijk beeld is, maakt dat de sfeer onder de PvdA’ers gelaten is, soms zelfs ronduit vrolijk. Er komen opgewekte campagnefilmpjes voorbij, leden vallen elkaar, tevreden over de campagne, in de armen. Als een bont en blauw geslagen club die een extra klapje haast niet meer lijkt te voelen, incasseert de zaal de exitpolls, die steevast in het rood zitten. Verlies dus. Enschede: van 8,5 naar 5 procent. Utrecht: van 10,1 naar 4,3 procent. In de Domstad is Denk de sociaaldemocraten ruimschoots voorbijgestreefd met 6,4 procent. Tekenend is dat de leden uit hun dak gaan bij het zien van de prognose voor Emmen: de PvdA verliest er, maar gaat ‘slechts’ terug van 15 naar 14,4 procent Tekenend is dat de leden uit hun dak gaan bij het zien van de prognose voor Emmen: de PvdA verliest er, maar gaat ‘slechts’ terug van 15 naar 14,4 procent en waarschijnlijk behouden de sociaaldemocraten er hun zes zetels. Het wordt gevierd als een grandioze overwinning. Er klinkt gejuich, er gaan gebalde vuisten de lucht in. Als na tienen de prognose voor Amsterdam verschijnt, barst eerst een applaus los: D66 heeft flink verloren, de partij die de PvdA vier jaar geleden na jaren de grootste te zijn geweest, van de troon stootte. Daarna is het stil, want ook de PvdA zelf krijgt klappen, opnieuw. GroenLinks heeft er twee keer zoveel stemmen behaald.