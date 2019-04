Weer een tik op de vingers voor het corrupte Malta

Het Maltese strafrechtssysteem dreigt verlamd te raken. Instituties die onafhankelijk horen te opereren en corruptie en witwassen moeten onderzoeken, zijn een vooruitgeschoven post van de regering. Het is de zoveelste harde conclusie van een Europese instelling over Malta. Deze keer van Greco, de anti-corruptiegroep van de Raad van Europa. Eerder sloegen een werkgroep van het Europees parlement en de Venetië-commissie, een adviesorgaan van de Raad van Europa, al alarm over de belabberde stand van de rechtsstaat in het land.

Voor gepensioneerd accountant Godfrey Leone Ganado komt het rapport van Greco niet als een verrassing. Jarenlang werkte hij bij Price Waterhouse Coopers en zo was hij begin jaren negentig betrokken bij elektriciteitsbedrijf Enemalta, later onderdeel van Elektrogas. “Ik ondervond de corruptie aan den lijve”, zegt hij in een hotellounge in Valletta. “Van mensen die goede resultaten verzonnen om een betere positie te krijgen tot aanbestedingen die altijd aan hetzelfde Spaanse bedrijf werden toegekend.” De accountant kaartte dit aan bij het bedrijf en bij de minister van energie, maar kreeg nul op het rekest. “Ik besloot op te stappen.”

Journaliste vermoord

Inmiddels is Leone Ganado actief tegenstander van de regerende sociaal-democraten. “Want de huidige praktijken zijn van een veel groter kaliber dan toen ik nog werkte.” Hij plaatst regelmatig scherpe opmerkingen op sociale media en was een actief volger van het blog van journaliste Daphne Caruana Galizia. Zij schreef over corruptie in politieke kringen – tot ze anderhalf jaar geleden werd vermoord. Leone Ganado: “Ik ben bang dat ook dit rapport niets zal veranderen, omdat het niet in de macht van Greco ligt politici in dit land aan te pakken.”

Wat Leone Ganado opvalt, is dat dezelfde kliek (ministers en accountants, ‘ook mensen met wie ik heb gewerkt’) elkaar beschermen en de hand boven het hoofd houden. Het gaat vooral om stafchef Keith Schembri, minister van toerisme Konrad Mizzi en in mindere mate om premier Joseph Muscat. Van de eerste twee is bewezen dat ze vennootschappen hadden in Panama. Van Muscat wordt vermoed dat hij op naam van zijn vrouw ook zo’n bedrijf bezat om geld weg te sluizen. Deze politici zijn, ook al worden ze verdacht van crimineel wangedrag, nog altijd in functie. Het Greco-rapport concludeert dat de vele specialisten en de toezichthoudende instanties “niet erg bruikbaar zijn omdat ze zwaar leunen op de autoriteit van de overheid”.