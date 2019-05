We gaven drie vrouwen uit een buurthuis in Utrecht een paar stellingen over de EU

Ze hadden al gewaarschuwd. “We kennen elkaar al wat langer.” Ellen Komproe (57), Willy Boone (72) en Marjan Lucas (66) ontmoeten elkaar vaak in buurthuis de Nieuwe Jutterin de Utrechtse Rivierenwijk. Een wijk in het zuidwesten van de stad, met negentiende eeuwse arbeiderswoningen en een enkele portiekflat.

Soms zien de dames elkaar bij het wekelijkse buurtdiner. Soms ook, zoals vanavond, bij de handwerkclub. Natuurlijk gaan ze morgen naar de stembus. “Anders gaat je stem verloren”, zegt Marjan. Maar welk hokje kleuren ze dan rood?

“Ik stemde altijd op de SP”, zegt Ellen. “Maar dat zie ik niet meer zo zitten.” “Het is anders wel de enige van wie ik een partijprogramma door de brievenbus heb gekregen”, zegt Willy. “En ik zag een auto van ze staan in de wijk. Ze gaan echt bij mensen langs.” Marjan: “Oh echt? Bij mij is alleen de PVV geweest.” Willy: “Bij mij niet hoor. Ze zijn vast te lui om de trappen op te lopen.”

Alle drie hebben ze weleens een kieswijzer ingevuld. Maar nog niet voor deze verkiezingen. “Meestal komt er bij mij SP uit”, zegt Willy. “Maar dat stem ik eigenlijk nooit.”

Met z’n drieën buigen de vrouwen zich over de laptop die op tafel staat om de kieswijzer in te vullen. Onder begeleiding van de tikkende breipennen van de rest van de handwerkclub leest Ellen de eerste stelling voor. “Ben je het er helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens of helemaal niet mee eens?”, vraagt ze aan de anderen.

Maar er wordt ook genoeg gediscussieerd. Want moet Nederland een werklozenuitkering betalen aan Polen die hier een tijd hebben gewerkt? Natuurlijk niet, vindt Marjan. “We zijn toch geen Luilekkerland.” Maar Willy, die jarenlang bij het UWV werkte weet: wie zes maanden in Nederland werkt heeft recht op WW. En er zijn bovendien ook veel Nederlanders die in andere EU-landen werken, brengt Ellen in. Hoe zit het dan met hen?

Ellen: “Geldt dat dan ook voor vrouwen?” Willy: “Ja voor heel Europa lijkt me”. Marjan: “Ik ben het er niet mee eens”. Ellen: “Nee ik ook niet. Ik ben tegen geweld.” Willy: “Ik vind vooral dat elk Europees land zelf moet beslissen of ze een leger willen”. Ellen: “Dus geen Europees leger. We zijn het er helemaal niet mee eens.” Marjan: “Podverdikkie, dat ging makkelijk”. Willy: “Wat zijn we goed, hè”.

Ellen: “Wij betalen mee aan die Europese subsidies hè?” Marjan: “Dat moet worden verlaagd? Dus dan betalen wij minder?” Willy: “Omdat kunst en cultuur dus maar bijzaken zijn. Dat lees ik erin.” Marjan: “Daar ben ik het wel mee eens. Ik heb helemaal niets met kunst en cultuur.” Willy: “Ik heb er wel wat mee. Mits niemand honger lijdt. Je moet prioriteiten stellen. Zo is het hele leven.” Marjan: “Maar zo staat het er niet”. Ellen: “Ik ben geloof ik neutraal”. Willy: “Ik ook”. Ellen (tegen Marjan): “Vind je het goed als we er neutraal van maken?” Marjan: “Het is verdorie altijd mijn mening die niet wordt opgeschreven”. Willy: “Nou dan doen we ‘mee eens’”. Marjan: “Ja ik wil ook een keer”. Ellen: Oké, alleen nu dan”.

De EU moet extra geld vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking

Willy: “Wat voor ontwikkeling? Hier in Nederland? In Europa? Of in de rest van de wereld?”

Ellen: “Ik denk de rest van de wereld. Maar we zitten toch ook in de Verenigde Naties? Dat is ook een belangrijk overkoepelend orgaan. Waarom zou de EU dan ook nog meer geld in ontwikkelingssamenwerking moeten stoppen?”

Willy: “En er zijn zoveel groepen hier in Nederland die ook pure armoede kennen”.

Marjan: “Ja ik heb bij de voedselbank gewerkt. Het worden er steeds meer hoor.”

Ellen: “Dus wat wordt het?”

Marjan: “We zijn het er niet mee eens”.

Willy: “Niet ‘helemaal niet mee eens’, gewoon, ‘niet mee eens’”.

ChristenUnie/SGP? Getverderrie. Die stemwijzer deugt niet hoor. Ik ga gewoon weer PVV stemmen. Marjan Lucas

Na de laatste vraag verschijnt de uitslag op het laptopscherm. “ChristenUnie/SGP? Getverderrie”, zegt Marjan. “Die stemwijzer deugt niet hoor. Ik ga gewoon weer PVV stemmen.”

Ook Willy stemt liever niet op een christelijke partij: “Ik vind dat je religie en politiek niet moet mengen”. Haar stem gaat donderdag naar nieuwkomer Volt, hoewel die in het overzicht van het kieskompas nergens is te bekennen. “Mijn dochter had ze op tv gezien”, vertelt ze. “Zij denken echt Europees. Willen Europese kwesties Europees oplossen.” Bovendien kan de politiek wat Willy betreft wel wat nieuw bloed gebruiken. “Als je bij iedereen die nu in de politiek zit gaat twijfelen, dan is het tijd om een nieuwe generatie een kans te geven.”

En Ellen? Ellen weet het eigenlijk nog steeds niet.