Wat zijn Trump en Poetin opgeschoten met de G20-top?

Direct na het einde van het meer dan twee uur durende gesprek braken daarover de verbale schermutselingen uit. Zondag mengde Trump zich zelf in het debat via Twitter. Maar daarmee werd de onduidelijkheid alleen maar groter.

Poetin zelf nam een voorsprong door zaterdag, tegen zijn gewoonte in, een persconferentie te geven over het gesprek. Daarin zei hij over de beschuldigingen dat Rusland door hacks en lekken Trump had proberen te helpen: "Hij stelde vele vragen aan de orde. Ik heb al die vragen beantwoord, voor zover ik kon. Ik denk dat hij daar rekening mee hield en het met me eens was. Maar eigenlijk kun je het hem beter zelf vragen."

In persoonlijke gesprekken met politieke tegenstanders Trump een stuk vriendelijker

Als het zo gegaan is, dan zal dat niet iedereen verbazen. Trump mag dan in toespraken en tweets graag keihard uit de hoek komen, in persoonlijke gesprekken met politieke tegenstanders, of zelfs met vertegenwoordigers van de media die hij zogenaamd haat, is hij een stuk vriendelijker. Hij heeft heeft in het verleden regelmatig bewondering uitgesproken voor Poetins harde hand van regeren – zelfs onder de erkenning dat in Poetins Rusland mensenrechten worden geschonden en kritische journalisten hun leven niet zeker zijn. Over Ruslands inmenging deed hij lang ongelovig. En zelfs vlak voor de topconferentie in Hamburg, tijdens zijn bezoek aan Polen, zei hij nog dat 'het heel goed Rusland kan zijn, maar ik denk dat het ook heel goed andere landen kunnen zijn geweest.'

Kranig Volgens minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson, de enige andere hoge Amerikaanse functionaris bij het gesprek, was Trump echter wel degelijk kranig in het geweer gekomen tegen Ruslands aanval op de Amerikaanse democratie. Trump was er meer dan eens over begonnen, zei hij, en had 'te kennen gegeven' dat de zorgen daarover in Amerika een 'belangrijke hinderpaal' zouden kunnen zijn voor de betrekkingen tussen de twee landen. Maar hij zei ook dat de twee presidenten het er over eens waren dat ze 'nu verder wilden' en 'niet wilden stilstaan bij het verleden'. Zondag liet Trump voor het eerst zelf iets van zich horen, via Twitter natuurlijk. In een hele serie tweets deed hij verslag van de conferentie, waarbij hij de gesprekken over wereldhandel als eerste noemde, en daarna schreef: "Ik legde president Poetin twee keer het vuur na aan de schenen over Russische inmenging in onze verkiezing. Hij ontkende het heftig. Ik heb mijn mening al gegeven..." In een latere tweet rapporteerde hij: Poetin en ik bespraken het vormen van een ondoordringbare Cyber Veiligheids-eenheid zo dat verkiezings-hacken en veel andere negatieve dingen zullen worden bewaakt." Samenwerken met Poetin in een 'Cyber Vei­lig­heids-een­heid' is als samenwerken met Assad in een 'Chemische Wapens-eenheid Marco Rubio, Republikeins senator

Gevaarlijk naïef Alles bij elkaar komt dat niet neer op een gespierde verdediging van het Amerikaanse democratische proces tegen Russische aanvallen. En het was niet alleen het Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden Adam Schiff die dat zondag 'gevaarlijk naïef' noemde. De Republikeinse senator Marco Rubio, vorig jaar een mededinger van Trump voor het presidentschap, maar later volgens een analyse van de politieke cijfersite Fivethirtyeight een betrouwbare medestander, schreef op Twitter: "Samenwerken met Poetin in een 'Cyber Veiligheids-eenheid' is als samenwerken met Assad in een 'Chemische Wapens-eenheid'. En senator Lindsey Graham, ook een Republikein, zei in het politieke praatprogramma 'Meet the Press: "Het is niet het stomste idee dat ik ooit gehoord heb, maar het scheelt niet veel." Wat zijn de twee staatshoofden nu opgeschoten met de top? Volgens de Russisch-Amerikaanse schrijfster en activist Masha Gessen gaf Trump aan Poetin precies wat hij wilde en wat hij van vorig presidenten nooit kreeg: een plaats op het wereldpodium, volstrekt gelijkwaardig met de president van de Verenigde Staten, met 'respect, kameraadschap en vrijwaring van kritiek'.

In de tang Maar wie dat denkt, zo schrijft econoom en politiek commentator van tv-zender CNBC Larry Kudlow, heeft niet goed geluisterd naar Trumps toespraak in Warschau. In een bijdrage aan de conservatieve National Review schreef hij (voorafgaand aan de topontmoeting): "Trump heeft Poetin in de tang". Rusland is nu eenmaal een zwak land, in de woorden van senator John McCain 'een benzinestation dat doet alsof het een land is'. En met Trumps plannen voor meer olie- en gaswinning in eigen land, en zijn belofte dat een land als Polen toegang moet hebben tot andere leveranciers dan Rusland, wordt die positie alleen maar zwakker. Hoe het werkelijk toeging tussen Poetin en Trump zullen we voorlopig niet weten. Gezien de uiteenlopende impressies die Russen en Amerikanen geven, moeten we het maar de Rashomon-top noemen, stelt David Graham van The Atlantic voor, naar de Japanse film waarin iedereen over een gevonden dode een ander verhaal te vertellen heeft. Met de onschendbaarheid van de Amerikaanse verkiezingen dan kennelijk als het lijk.

