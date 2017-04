Wat zegt de uitslag van het referendum over de integratie van Turkse Nederlanders?

Erik-Jan Zürcher, hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit Leiden, vindt de opkomst laag. “Er stond een fundamentele koerswijziging van Turkije op het spel. De opkomst is in lijn met eerdere verkiezingen, maar Erdogan’s AK-partij wilde veel meer stemmers op de been krijgen. Dat is niet gelukt.”

Zürcher vermoedt dat het ‘ja’ van de Turkse Nederlanders geen goede afspiegeling is van de Turkse gemeenschap in Nederland. “Vooral conservatieve, nationalistische Turken hebben waarschijnlijk gestemd. Hun leven is gericht op Turkije, ze voelen zich verbonden met Turkse politiek. Turken en Koerden die geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving en ‘nee’ zouden stemmen, zijn waarschijnlijk weggebleven van de stembus.”

Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), vindt het wel een hoge opkomst. “Zeker als je bedenkt dat kiezers naar Amsterdam, Den Haag of Deventer moesten reizen.”

Sterk verbonden met Turkije De overwinning van ‘ja’ verbaast Dagevos niet. “Uit ons onderzoek blijkt al jaren dat Turkse Nederlanders zich sterk verbonden voelen met Turkije. De steun aan Erdogan is daar een uiting van.” Tachtig procent van Turkse Nederlanders voelt zich sterk Turks, bleek uit het meest recente SCP-onderzoek. Zo’n veertig procent voelt zich sterk Nederlander. Dagevos: “Het lijkt misschien alsof jongeren die met een Turkse vlag zwaaien zich niet verbonden voelen met Nederland, maar mensen kunnen meerdere identiteiten hebben. Jongeren voelen zich Turk en moslim, maar ook inwoner van een stad, student of werknemer.” Volgens Dagevos laat het referendum zien voor welke taak de Nederlandse samenleving staat. “Turkse jongeren zijn hier geboren en getogen. Tegelijk hebben ze een band met Turkije. Daartussen zoeken ze een balans. Het helpt niet als ze niet als Nederlander worden gezien.” Het helpt niet als Turkse jongeren niet als Nederlander worden gezien Voor Thijl Sunier, hoogleraar antropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Turkije-expert, is het meest opvallende dat de meerderheid niet heeft gestemd. “Ondanks de turbulente aanloop, bleven veel kiezers thuis.” Dat wijst er volgens hem op dat Turkse Nederlanders vooral met rust gelaten willen worden. “Zij zijn hier geboren of opgegroeid. De meerderheid heeft dus niet gedacht ‘onze leider ligt onder vuur, we moeten massaal gaan stemmen’.” Dat Rotterdam rood kleurde met Turkse vlaggen van Erdogan-aanhangers in aanloop naar het referendum, wijt Sunier aan een gevoel van miskenning. “Turkse jongeren horen dat ze mogen oprotten. Ze horen kritische geluiden over hun herkomstland. Dat kan het gevoel geven dat de wereld tegen hen is.” Als het erop aankomt, kiezen ze voor Nederland, denkt Sunier. “Een dubbele oriëntatie hebben kan heel goed. Turkse Nederlanders hebben hier hun leven opgebouwd. Hun toekomst ligt hier.”

