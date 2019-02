Wat wil minister Koolmees eigenlijk veranderen aan onze pensioenen?

Wat wil minister Wouter Koolmees (sociale zaken, D66) nou eigenlijk met de pensioenen gaan doen? Zeker is dat hij afgelopen weekend de vakbonden en gepensioneerdenkoepels op de kast kreeg met het ventileren van zijn plannen. Toen schreef hij in een brief aan de Kamer aan welke nieuwe pensioenwetten hij werkt, en daarmee hoe hij naar een nieuw pensioenstelsel wil. Desnoods zonder de sociale partners, waarmee de gesprekken eind vorig jaar vastliepen. Een greep uit zijn tienpuntenplan.

Doorsnee is uit, individueel pensioen is in

Echt leuk is het niet, om als jongere te betalen voor de pensioenen van mensen boven de 45. Dat is platgezegd wel wat er in het huidige systeem gebeurt. Omdat elke euro die iemand van 20 inlegt nog heel lang kan renderen, is die euro veel meer waard dan de euro die een 64-jarige in de pensioenpot stopt. Vroeger was dat geen probleem: zodra je de 45 passeert, ging de jongere garde op haar beurt voor jou betalen. Zo werkt het allang niet meer. Het aantal mensen dat op enig moment van werknemer besluit zelfstandige te worden is ‘spectaculair’ gestegen, aldus Koolmees. Die mensen hebben wel een tijdje meebetaald aan de pensioenen van ouderen, maar krijgen daar vervolgens weinig voor terug. Dat heet het doorsneesysteem, omdat iedereen evenveel pensioen krijgt voor de premie die hij inlegt.

Het moeilijkst aan dit alles is ­berekenen hoe groot het huidige individuele pensioenpotje is van de huidige werknemer

Afschaffen dus. Maar zo makkelijk is dat niet. Koolmees moet er wetten voor wijzigen, al is hij dat blijkens zijn brief al aan het voorbereiden. Prangender is dat de overgang van dit doorsneesysteem naar een van individuele potjes erg duur is. De werknemers van rond de 45 krijgen zonder extra geld namelijk met enorme pensioenkortingen te maken. Hun hele werkende leven hebben zij bijgedragen aan het pensioen van anderen, en nét voordat zij aan de beurt zijn, wordt het systeem afgeschaft. Het Centraal Planbureau raamt de kosten op zo’n 60 miljard euro. Koolmees weet nog niet hoe die kosten gaan worden verhaald.