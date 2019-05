Wat voor type Europeaan bent u? Doe de test

Hoe staat u tegenover de Europese Unie? En wie denkt er net zoals u? Hieronder kunt u aan de hand van 24 vragen bepalen welk van de zes types u bent. Wordt het een Ho-eens-even-Europeaan, een Trotse Nederlander, of bent u gewoon enthousiast over de EU?

De meeste Nederlanders hebben een genuanceerde mening

Nederlanders denken over de Europese Unie bepaald niet zwart-wit, zegt André Krouwel. De VU-politicoloog en bedenker van de verkiezingshulp Kieskompas onderzocht op verzoek van Trouw wat voor type opvattingen over Europa je kunt onderscheiden. “Het publieke debat over de Europese Unie is heel erg gepolariseerd: de unie is goed of is slecht. Maar in werkelijkheid, als je kijkt naar alle opvattingen die een rol spelen, hebben de meeste Nederlanders een genuanceerde mening.

Krouwel onderscheidde de zes types na analyse van eerdere enquêtes over politieke opvattingen (zie boxen). Zo zijn er mensen die vooral positief staan tegenover de Europese handel en mensen die vinden dat de EU zich op andere vlakken moet ontwikkelen. Er zijn er ook die vinden dat gedeelde normen en waarden meer moeten worden afgedwongen, zowel bij lidstaten als bij migranten. Tot slot is er het type dat van mening is dat er nu te grote verschillen in de mate waarin Europeanen profiteren van de EU. Je kunt, kortom, sceptisch of positief zijn over de Europese Unie op ‘linkse’ gronden en op ‘rechtse’ gronden, op culturele gronden, of vanwege de wijze waarop de unie nu functioneert. Het is voor het eerst dat deze opvattingen op deze manier zijn verdeeld in categorieën.

De vragen gaan niet alleen maar over de EU zelf. “Het gaat bij de unie niet alleen over eenwording”, zegt Krouwel, “maar ook over landbouw, pensioenen, het milieu, migratie, defensie, culturele waarden, en ga zo maar door. Als je dat er allemaal in betrekt, dan blijkt dat ieder type een behoorlijk consistent pakket aan opvattingen heeft. Hier en daar bestaat er tussen de types wel enige overlap, maar ze zijn zeer goed te onderscheiden.”