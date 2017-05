Wat Trump ook eist, twee procent voor defensie blijft een papieren belofte

In april botste minister van buitenlandse zaken Sigmar Gabriel op een Navo-vergadering al met zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson. Gabriel noemde het ‘onhaalbaar en onwenselijk’ dat Duitsland voldoet aan de richtlijn van het bondgenootschap om twee procent van de economie aan defensie te besteden. Het budget van 37 miljard euro zou dan met ongeveer 25 miljard omhoog moeten.

Waar komt de norm van twee procent vandaan?

Het is bedacht als streefcijfer op een top van regeringsleiders in 2006. Het is wel zo eerlijk als iedere lidstaat naar draagkracht bijdraagt aan de alliantie, was de gedachte. Het getal van twee procent zelf is vrij willekeurig. Net zoals dat er geen logische reden is waarom de norm voor ontwikkelingshulp op 0,7 procent ligt, en niet op 0,6 of 0,8.

Aan het einde van de Koude Oorlog gaven Europese Navo-leden nog gemiddeld 2,85 procent van hun economie uit aan defensie. In 2006 was dat met 1,7 al flink onder de dat jaar afgesproken twee procent gezakt. Sindsdien is het verder gedaald. Het gemiddelde van Europese Navo-leden schommelt rond de 1,45 procent.