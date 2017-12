Wat staat Nederland te wachten in de Veiligheidsraad?

Noord-Korea

De kernraketten van Kim Jong-un verdwijnen voorlopig niet van de agenda. De Noord-Koreaanse dictator blijft dreigen en de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea voelen zich bij voorbaat aangevallen. Het afschieten van een raket door Kim kan direct tot een grote crisis leiden. Maar ook als dat niet gebeurt, blijft Noord-Korea een zorgenkind voor de VN.

Sancties tegen Noord-Korea lijken nog weinig te helpen. Bijna alle handel ligt stil maar dat raakt het leiderschap in Pyongyang nauwelijks. De bevolking die onder de sancties lijdt, heeft niets in te brengen in de communistische dictatuur. Op Amerikaans initiatief staan nu nog strengere sancties op stapel. Die zouden de olietoevoer moeten afsnijden, die via China loopt. Daardoor kunnen China en de VS, twee permanente leden van de Veiligheidsraad, tegenover elkaar komen te staan.