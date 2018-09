Wat moet Stef Blok doen om het debat te overleven?

De coalitie en vooral zijn eigen partij de VVD kan nog weleens spijt krijgen van het besluit om niet al in de zomer te debatteren met minister Blok. Dan was de zaak in kleinere kring uitgepraat in de luwte van het reces. Nu hebben partijen zich de hele hete zomer warm gelopen voor wat een knetterend debat belooft te worden. Woensdag eisen de fractievoorzitters uitleg van Blok over zijn gewraakte uitspraken. Die noemde half juli onder meer de multiculturele samenleving mislukt, en betitelde Suriname als failed state. Wil hij de schade herstellen, dan moet de minister van buitenlandse zaken in ieder geval de volgende vier dingen doen:

Coalitiepartners D66 en ChristenUnie hebben er de meeste moeite mee. Het regeerakkoord van Rutte III spreekt weliswaar van mensen die zich niet meer thuis voelen in hun eigen buurt en omgeving, en benoemt de problemen van nieuwkomers. Maar het ademt ook optimisme uit en de wil om zich in te spannen voor een succesvolle integratie. D66 en ChristenUnie zullen dus van de minister verlangen dat hij het cynisme en pessimisme dat uit zijn woorden sprak, grondig zal bijstellen.

Toch zijn Bloks uitspraken binnen de VVD geen verrassing. Als fractieleider in het eerste kabinet Rutte met gedoogpartner PVV kwam Blok vaak met stevige uitspraken over de moeizame integratie van niet-westerse migranten. Premier Rutte zei in 2016 in Zomergasten dat hij het woord ‘multiculturele samenleving’ haat. “Echt haat.” Het CDA zal Blok op dit punt ook niet hard vallen, met haar nadruk op de Nederlandse cultuur en waarden. Wel had fractieleider Sybrand Buma moeite met Bloks stelling dat het ‘waarschijnlijk diep in onze genen zit’ dat mensen geen echte binding kunnen aangaan met vreemden.

Dit is meteen een lastige. Blok heeft al toegegeven hij de vorm van zijn woorden onzorgvuldig had gekozen. Hij had zijn gehoor van werknemers van internationale organisaties willen ‘prikkelen’ tot discussie. Dat lukte iets te goed: opnames van de bijeenkomst belandden bij het tv-programma ‘Zembla’. Zelfs zijn eigen partij noemde zijn woordkeus ‘lomp’. Maar meende hij de inhoud nu, of niet? “Als zijn woordkeus onzorgvuldig was, ben ik heel benieuwd naar de zorgvuldige versie”, zegt GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik.

Niet duidelijk is of alle beledigde landen Bloks excuses hebben geaccepteerd. Suriname nam er eerder nog geen genoegen mee; de ambassade komt desgevraagd later vandaag nog met een reactie. Dat brengt de derde noodzaak voor Blok mee:

“Excuses in slow-motion”, noemt PvdA-Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen. Blok heeft mensen diep gekwetst, van Surinaamse Nederlanders tot Tsjechen, Australiërs en Amsterdammers uit West. Surinaamse organisaties eisten vandaag zijn aftreden in een manifest. Blok benaderde een tiental landen en partijen met zijn excuses, maar voor de Tweede Kamer zal hij nog diep door het stof moeten. Tegelijkertijd zullen echte excuses hem bij een deel van de oppositie, zoals de PVV, het verwijt van slappe knieën opleveren. Wellicht ook binnen zijn eigen partij.

Zijn diplomatieke geloofwaardigheid herstellen

Dit zal niet lukken in één debat, maar wordt een zaak van lange adem. De minister is internationaal beschadigd. “Hij had zijn waffel moeten houden”, zei een oud-ambassadeur in maandagavond in ‘Nieuwsuur’. “De diplomatieke schade is groot”, zegt ook oud-minister Ploumen (buitenlandse handel en ontwikkelingshulp). Niet alleen in Paramaribo, Praag of Warschau, maar ook in Parijs, Berlijn en Rome.

Bloks uitspraken over hutu’s en tutsi’s, sjiieten en soennieten getuigen niet van diepgaande kennis van internationale kwesties

“We hadden al een minister die bij Poetin in de datsja was, en nu dit”, zegt Van Ojik, ook oud-diplomaat. “Diplomatie is goed met woorden omgaan, en dat geldt zeker voor de chef van de diplomatie.” Wat ook opviel: Bloks uitspraken over hutu’s en tutsi’s, sjiieten en soennieten getuigen niet van diepgaande kennis van internationale kwesties. En Nederland moet het op het wereldpodium niet hebben van harde machtspolitiek, maar juist van kennis, ervaring en goede relaties.