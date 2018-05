Wat leren we van Muellers gelekte vragen aan Trump?

Schandalig vindt president Donald Trump het dat de vragenlijst in handen viel van een krant, maar mogelijk wilde degene die ze lekte hem een dienst bewijzen.

Van de 49 vragen die The New York Times publiceerde, gaan er enkele over de oorspronkelijke opdracht van aanklager Mueller: het zoeken naar eventuele samenspanning door Trump of medewerkers van zijn campagneorganisatie met Rusland. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 zaten Russische hackers de Democratische kandidaat Hillary Clinton flink dwars, en gaven Russische nep- accounts op Twitter en Facebook Trump een steuntje in de rug.

Maar de meeste vragen gaan over veronderstelde pogingen van Trump om het onderzoek daarnaar te dwarsbomen, zoals door FBI-directeur Comey te ontslaan, die het onderzoek destijds leidde. Voor een gewone burger staat daar gevangenisstraf op, voor een president dreigt mogelijk afzetting.

De vragenlijst begint met 'Wat wist u van de telefoongesprekken die (buitenland-adviseur, red.) Michael Flynn voerde met de Russische ambassadeur in 2016?' en eindigt met 'Wat weet u over een Oekraïens vredesvoorstel dat ter hand is gesteld aan (advocaat en adviseur, red.) Michael Cohen in 2017?'.

Mogelijk zijn de vragen dan ook gelekt door iemand in de omgeving van de president, met de bedoeling dat hij op de nieuwszenders, die hij intensief volgt, in alle toonaarden te horen zal krijgen hoe indringend de vragen van Mueller zijn. Mueller kan de president overigens dagvaarden om toch verhoord te worden, en die kan dan alleen weigeren door zich te beroepen op zijn zwijgrecht als mogelijke verdachte.

Aanklager Mueller zou ze graag persoonlijk aan Trump stellen. De advocaten van de president raden hem af zich vrijwillig aan zo'n verhoor te onderwerpen, omdat hij zich met zijn antwoorden vermoedelijk in de nesten zal werken. Dat deed hij eerder al in interviews, zoals de keer dat hij tegen tv-netwerk NBC erkende dat hij FBI-directeur James Comey had ontslagen 'vanwege Rusland'.

Op een goudschaaltje

Veel van de vragen van Mueller verwijzen naar kwesties die al eerder bekend werden, door graafwerk van journalisten of verhoren in het Congres. Zo wil Mueller weten of Trump van tevoren op de hoogte was van een overleg tussen zijn zoon Donald jr. en een Russische advocate, die hem 'vuiligheid over Clinton' in het vooruitzicht had gesteld.

Maar Mueller wil ook horen 'wat u weet over enige benadering door uw campagneorganisatie, inclusief Paul Manafort, van Rusland over mogelijke hulp bij de campagne'. Dat is nieuw: tot nu toe was alleen bekend dat Rusland Trump-mensen benaderde over mogelijke hulp bij de verkiezingen, niet andersom.

Veel van de vragen gaan over wat Trump precies wist en wat hij met zijn acties en uitspraken beoogde. Daarmee lijkt aanklager Mueller op zoek te zijn naar bewijs dat Trump niet toevallig het onderzoek hinderde, maar dat dit bewust zijn doel was. Alleen dan is er sprake van het misdrijf belemmering van de rechtsgang.

Wie daarvan verdacht wordt, moet zijn woorden dus op een goudschaaltje wegen. Het lek naar The New York Times suggereert dat de hulptroepen van de president hem dat niet toevertrouwen.