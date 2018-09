Wat kan de politiek nog doen als ING de regels gewoon aan zijn laars lapt?

“Hier is het laatste woord niet over ­gezegd”, meldt CDA’er Erik Ronnes dreigend. “We moeten deze zaak volledig uitdiepen”, vindt VVD’er Roald van der Linde. De Tweede Kamer wordt bijkans tot wanhoop gedreven door het negeren door ING van signalen van witwassen.

Alle partijen willen weten wat er is gebeurd bij ING. Minister Wopke Hoekstra van financiën gaat erover praten met ING en toezichthouder De Nederlandsche Bank en informeert de Kamer. Hoekstra reageerde dinsdag laaiend op het bericht van het Openbaar Ministerie dat er een schikking is getroffen met de bank, omdat criminele klanten ongestoord konden bankieren bij ING.

Laat eerst Hoekstra zijn werk doen, vindt de Tweede Kamer. Pas als duidelijk is wat de plannen zijn van de minister, willen Kamerleden bespreken welke vragen de zaak oproept en wat verder moet gebeuren. Er komt in ieder geval een debat over ING en het toezicht op de financiële sector. Sommigen willen een hoorzitting, misschien wel met Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING. “Ik wil niet vooruitlopen op wat je nog meer zou kunnen doen”, zegt Van der Linde. “Er is meer onderzoek nodig, maar ik wil eerst met de minister in gesprek”, zegt SP’er Mahir Alkaya.

Aftreden

De kwestie is: wat kan de politiek nog doen als ING de huidige regels gewoon aan zijn laars lapt? D66’er Joost Sneller wil kijken of de regels adequaat zijn en of De Nederlandsche Bank voldoende toezicht heeft gehouden. VVD’er Van der Linde: “ING moet gewoon de anti-witwasregels uitvoeren. Los daarvan is het nuttig om te kijken hoe effectief de afspraken zijn.”

De Kamer is ‘verrast’ door de ‘lelijke fout’ van ING. Van der Linde: “Probeer je eens te verplaatsen in een groenteboer die moeite heeft met het krijgen van een lening via zijn accountmanager bij ING. Waarom was er bij ING geen accountmanager, die eens even keek wat er precies gebeurde bij de witwasbedrijven met een rekening bij de bank?”

Weer een zaak op de stapel-ING. Het is stuitend. CDA-Kamerlid Erik Ronnes

In het voorjaar trok ING een grote salarisverhoging voor bestuursvoorzitter Ralph Hamer in, na boze reacties vanuit Den Haag. En nu dit. CDA-Kamerlid Ronnes: “Weer een zaak op de stapel-ING. Het is stuitend.” Wat de SP, maar ook CDA en VVD steekt, is dat bij ING niemand is aan te wijzen als verantwoordelijke voor het witwas-schandaal. Het OM heeft zo iemand niet kunnen vinden. “Hoe kan dat dan? Heeft er niemand sturing gegeven?” vraagt Ronnes zich af.

De politiek wist Hamers in het voorjaar te bewegen af te zien van salarisverhoging, maar om nu het aftreden van de man te vragen, gaat ­alle partijen in de Kamer te ver. “Ik ga niet zeggen dat hij morgen weg moet. Wij hebben geen zeggenschap bij ING”, zegt Kamerlid Erik Ronnes. SP’er Mahir Alkaya: “Het imago van de banksector is weer beschadigd, maar ik heb niet de middelen om te zeggen: ontsla hem. Hamers positie is wankel en het is aan hem om een een conclusie te trekken.”