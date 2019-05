Wat is de balans na vijf jaar Frans Timmermans?

In het begin werd er nog wat lacherig gedaan over zijn visitekaartje, met al die hoofdletters en Brusselse kantoorwoorden. ‘Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten’. Werd dat nou het werkterrein van wat de machtigste Nederlander in Brussel moest worden, de speciaal voor dat doel afgetreden, gezaghebbende minister van buitenlandse zaken, Frans Timmermans?

Toen het Europees Parlement vervolgens zijn beklag deed bij de kersverse Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker over het geringe duurzaamheidskarakter van zijn nieuwe ploeg, overrompelde Juncker de naast hem zittende Timmermans met de mededeling dat zijn rechterhand uit Nederland dat klusje er ook nog even bij ging doen. De PvdA’er kreeg als taak alle voorstellen van zijn collega-commissarissen niet alleen te toetsen op wenselijkheid, maar ook op duurzaamheid.

Maar het is niet iemand die op andere vlakken automatisch sympathie oproept, zegt Pablo Rodríguez Suanzes, de ervaren Brusselse correspondent van het Spaanse dagblad El Mundo. “Over hem worden in Brussel weinig slechte dingen gezegd, maar eigenlijk nog minder goede dingen. Hij laat een goede indruk achter bij mensen die weinig van hem weten, die hem alleen meemaken tijdens debatten en conferenties. Maar dat beeld is minder positief bij degenen die wat vaker met hem omgaan.”

Regeldruk

Tot zover de persoonlijke indrukken, hoe zit het met de concrete resultaten? Een van Timmermans’ topprioriteiten: lagere regeldruk vanuit Brussel. Dat was immers een van de traditionele hoofdklachten over de EU: regeltjes, formulieren, bureaucratie. Timmermans stond voor de taak om op dat vlak aantoonbare resultaten te boeken.

“Waarop kunnen we u straks afrekenen?”, vroeg CDA-Europarlementariër Esther de Lange oktober 2014 aan Timmermans, tijdens de hoorzitting in het Europarlement die elke aspirant-Eurocommissaris moet ondergaan. “Ik wil kleine bedrijven straks horen zeggen: hé, het werkt echt”, antwoordde Timmermans.

‘Straks’ is nu geworden, dus de vraag is: slaken die MKB-bedrijven inmiddels die beoogde zucht van verlichting? “Ja, ik denk dat er echt wel iets is veranderd”, zegt een Nederlandse lobbyist in Brussel, die – om vrijuit te kunnen spreken – liever niet met zijn naam in de krant wil. “Weliswaar is er nog steeds veel regelgeving, en in de praktijk van vandaag is het voor de doorsnee MKB’er misschien nog niet overduidelijk merkbaar dat die minder is geworden. Maar er is echt iets gebeurd, en de MKB’ers zullen dat echt gaan merken.”

Er gingen toch ook weer dingen mis, stelt de lobbyist, met het voorstel om het zomer/wintertijd-systeem af te schaffen als dieptepunt. “Hoe is het mogelijk dat zo’n voorstel er komt zonder dat eerst de gevolgen ervan zijn onderzocht? Daar heeft de commissie echt haar eigen principes verloochend.”

Frans Timmermans in december 2014, kort nadat hij eerste vicevoorzitter werd van de Europese Commissie. © EPA

De vraag is of je die uitglijder in Timmermans’ schoenen kunt schuiven. Het heeft er alle schijn van dat dit zomertijd-voorstel vorig jaar zomer opeens uit de hoge hoed werd getoverd door niemand anders dan Juncker, die met deze solo-actie goede sier wilde maken bij, wat hij dacht, een meerderheid van de Europese bevolking. De publieke EU-consultatie waarop de commissievoorzitter zich baseerde was met 4,6 miljoen weliswaar de grootste ooit, maar volstrekt niet representatief: meer dan de helft van de deelnemers was Duits.