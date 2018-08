Wat het Europese Hof vindt, boeit Warschau niet

De Poolse vicepremier dreigt een uitspraak van het Europese Hof van Justitie naast zich neer te leggen als die de regering niet bevalt. Daarmee drijft vicepremier Jaroslaw Gowin het conflict met de Europese Unie verder op de spits.

Gowin reageert op een onderzoek van het Hof in Luxemburg. Die bestudeert momenteel of het verlagen van de pensioenleeftijd van 70 naar 65 jaar voor Poolse rechters in strijd is met EU-regels en leeftijdsdiscriminatie in de hand werkt.

Dit ondermijnt het fundamentele idee van de soevereiniteit van de natiestaat

Soeverein Het onderzoek van het Europese Hof gebeurt op verzoek van het Poolse Hooggerechtshof dat (nog) niet wordt bemand door regeringsgezinde rechters. Maar volgens Gowin heeft het Hof helemaal geen mandaat om zich uit te spreken over de Poolse wetgeving. “Als het tribunaal in Luxemburg zich schaart achter de positie van een kleine groep Poolse rechters, zal dat vast en zeker het eurosceptische sentiment in andere delen van Europa aanwakkeren. Dit ondermijnt het fundamentele Europese idee van de soevereiniteit van de natiestaat”, zei hij in pro-regeringskrant Do Rzeczy. In juli presenteerde de Poolse regeringspartij PiS nieuwe wetten die bepalen dat rechters vervroegd met pensioen kunnen worden gestuurd. De nieuwe wetgeving is volgens de conservatieve regering nodig om de efficiëntie binnen de rechtspraak te verbeteren en de invloed van het oude communistische regime verder in te perken. De politie verwijderde activisten die betoogden tegen de benoeming van nieuwe rechters Maar critici zijn van mening dat de nieuwe wetgeving politieke benoemingen in de hand werkt en de Europese Commissie oordeelde eerder al dat rechters niet zomaar uit hun functie kunnen worden ontheven. Ze eist dat Polen aanpassingen doet. Zo’n 40 procent van de rechters die werken voor het Hooggerechtshof moet onder de nieuwe wetgeving vertrekken, inclusief de 65-jarige opperrechter Malgorzata Gersdorf. Tot op heden weigert zij op te stappen omdat haar termijn pas eindigt in 2020. Ze ontvangt nog salaris, maar het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat haar de toegang tot het Hooggerechtsgebouw wordt ontzegd.

EU-lidmaatschap De afgelopen weken benoemde de Poolse Raad voor de Rechtspraak al twaalf nieuwe rechters en maandag stond de aanstelling van meer leden op de rol. In het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak werden activisten die protesteerden tegen de nieuwe benoemingen maandag hardhandig verwijderd door de politie. Voor de Poolse regering is het belangrijk om de nieuwe rechters zo snel mogelijk aan te stellen. Zeker nu het Hof in Luxemburg van plan is snel een uitspraak te doen over de wetgeving. Of Polen daadwerkelijk zo’n beslissing naast zich neerlegt, moet blijken. In 2012 lag Hongarije ook onder een vergrootglas bij het Europese Hof vanwege het verlagen van de pensioenleeftijd voor Hongaarse rechters. De Hongaarse premier Viktor Orbán bond destijds in en paste de wetgeving aan na de uitspraak van het Hof. Orbán wilde het EU-lidmaatschap toentertijd niet op het spel zetten. Maar de Poolse vicepremier sluit niets uit, zei hij in het interview met Do Rzeczy. Zo’n eventuele Poolse exit zou volgens Gowin niet ‘de schuld zijn van de Poolse regering, maar van het Hof van Justitie van de Europese Unie’.

