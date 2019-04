Wat gebeurt er als de populisten aan de macht zijn? Oostenrijk laat het zien

De Balkanroute is al weer jaren dicht. De Turkijedeal houdt vluchtelingen en migranten die de sprong naar Europa willen wagen inmiddels effectief tegen. Maar in restaurant Zapfel in Pinkafeld is de vluchtelingencrisis van 2015 nooit helemaal verdwenen. In ieder geval niet uit de hoofden.

Er worden enorme schnitzels uitgeserveerd. Pullen bier van het merk Puntigamer gaan rond. Aan de stamtafel van Reinhold Breneßl (46) gaat het vooral over het carnaval dat later die middag zal aanvangen. Maar wie even aan de oppervlakte krabt heeft het al snel over niets anders meer dan buitenlanders: ‘moslims’ en ‘Afrikanen’ in het bijzonder. Het gaat over de ‘jonge mannen’ die het land binnenstromen, hoe anders ze vrouwen behandelen, dat ze bereid zijn voor haast niets te werken en daarmee banen van Oostenrijkers afpakken.

De Oostenrijkse overheid had de situatie die bewuste zomer goed onder controle. Maar beelden als deze, die snel hun weg vonden naar sociale media, hadden een enorme impact. De identitair-rechtse Freitheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die hoog inzet op veiligheid en immigratie, schoot omhoog in de peilingen. Inmiddels vormt de FPÖ al weer bijna anderhalf jaar een coalitieregering met de conservatieve christen-democratische ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij) van Sebastian Kurz.

Breneßl, gekleed in een groene fleecetrui en eigenaar van een informaticabedrijfje, pakt zijn telefoon en laat een YouTube-filmpje uit september 2015 zien. Het toont een scène aan de Oostenrijks-Sloveens grens. Op een brug proberen vier politieagenten een groep van 350 migranten tegen te houden, meest jonge mannen. Sommigen houden verfrommelde documenten omhoog. “This is no document”, zegt een van de agenten, “you need a passport.” Even later dringt de eerste jongen zich door het fragiele kordon. Er is geen houden aan. Allemaal zetten ze het nu op een lopen, Oostenrijk in. De agenten hebben het nakijken.

Ook stelde hij een plan voor om gevaarlijk geachte vluchtelingen zonder tussenkomst van de rechter te detineren. ‘Sicherheitshaft’ noemde Kickl dat, een zeer beladen term, omdat ze herinnert aan de ‘Schutzhaft’, waarmee de nazi’s zich van ongewenste personen plachten te ontdoen. Op de vraag of hij zich door het Europese Gerechtshof zou laten tegenhouden, stelde Kickl kortweg, dat het ‘recht de politiek moet volgen’ in plaats van andersom, een uitspraak die lijnrecht indruist tegen de beginselen van de rechtstaat.

Buiten Oostenrijk gaat veel aandacht uit naar bondskanselier Kurz. Maar in het land zelf is het Herbert Kickl, namens de FPÖ minister van binnenlandse zaken, die de toon zet. Hij stelde een avondklok voor asielzoekers in en opperde om opvangcentra om te dopen tot ‘vertrekcentra’.

“Natuurlijk zitten er ook goeien tussen”, zegt Breneßl. En dat jonge Afghanen halverwege hun vakopleiding te horen krijgen dat ze ineens weg moeten, zoals de laatste maanden regelmatig gebeurde, vindt hij ‘bescheuert’. Het nam niet weg dat Breneßl na jaren op de sociaal-democratische SPÖ te hebben gestemd, dit keer voor de FPÖ koos. De partij haalde in Pinkafeld tijdens de laatste verkiezingen ruim 34 procent van de stemmen op; een stijging van 13 procent. Breneßl is blij met de huidige regering. “Eindelijk worden er weer eens zaken aangepakt”, zegt hij.

Pinkafeld is een stadje van circa 5000 inwoners in een heuvellandschap op een kleine twee uur rijden van Wenen. Het is onderdeel van de regio Burgenland, ooit onderdeel van Hongarije. De vluchtelingencrisis van 2015 speelde zich ver hiervandaan af, al kreeg de gemeente zo’n 150 vluchtelingen toegewezen. Zien laten die zich nauwelijks, zeggen de gasten in restaurant Zapfel.

Ondergrondse tunnel

Het is niet voor het eerst dat de FPÖ deelneemt aan de regering (de vorige keer was onder leiding van Jörg Haider, in 2000). Maar massaal straatprotest is dit keer uitgebleven. Iedere donderdag schuifelt een bescheiden protestmars door de stad, linkse intellectuelen spreken zich uit en publicaties als Falter en Der Standard voerden de druk op. Maar dat is niets vergeleken bij 2000, toen het protest zo hevig was dat de ministers de beëdigingsceremonie in het presidentieel paleis alleen via een ondergrondse tunnel konden bereiken in plaats van over de Ballhausplatz.

Opmerkelijk is dat ook omdat de partij, onder leiding van Heinz-Christian Strache, de afgelopen jaren alleen nog maar verder naar rechts opschoof, met gerichte campagnes tegen moslims en vluchtelingen. De stichting SOS Mitmensch spreekt van ‘systematisch racisme’. Ook nam onder Strache de invloed van de zogeheten ‘Burschenschaften’ toe, studentengenootschappen die berucht zijn vanwege hun nauwelijks verholen etnonationalisme. In 2000 werd vanuit Brussel gedreigd met sancties. Ook daarvan is nu in het geheel geen sprake.

Ondertussen is de coalitieregering populair en dat plaatst de linkse oppositie voor een dilemma. Moet die mee in het antimigratie-sentiment of zich daar juist verre van houden?